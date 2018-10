Leipzig

Zum diesjährigen Saisonabschluss im Scheibenholz laufen am Samstag abermals Schafe um die Wette. Danach dürfen dann auch die Rennpferde auf die Bahn.

Doch zunächst, um 10.30 Uhr, treten eben Penny, Miss Piggy, Mährry, Grace und Elizabeth auf einer Strecke von 100 Metern gegeneinander an. Trainiert hat sie Schäfer Henry Seifert aus Trebsen bei Grimma. 2014 importierte der 48-Jährige einige Tiere aus England. Die wolligen Rennschafe gehören zur in Deutschland noch sehr seltenen Rasse der Bluefaced Leicester.

Den Testlauf auf der Rennbahn am Donnerstag entschied die 3 Jahre alte Grace für sich – mit eineinhalb Längen Abstand. Im vergangenen Jahr, als das Schafrennen zum ersten Mal im Scheibenholz stattfand, lief ihre Schwester Penny als erste ins Ziel. „Das Motto ist einfach: Wer zuerst im Ziel ist, kann am längsten fressen“, erklärt Seifert. Denn dort wartet ein Wagen mit Leckereien für die wolligen Vierbeiner.

Zur Galerie Probe für das 2. Scheibenholzer Schafrennen

Nach den Rennschafen dürfen dann auch noch die Pferde auf die Bahn. 80 Vollblüter sollen nach Angaben des Veranstalters ab 11.30 Uhr galoppieren, so viele wie selten zuvor. Insgesamt acht Rennen sind angekündigt. „Der Oktoberrenntag ist traditionell stark besetzt. Das verspricht spannende Endkämpfe und gute Quoten. Dazu noch dieses traumhafte Oktoberwetter“, freut sich Alexander Leip, Geschäftsführer des Scheibenholzes.

Internationaler Renntag ist Partnerstadt Brünn gewidmet

Der Internationale Renntag ist dieses Jahr Leipzigs Partnerstadt Brünn in Tschechien gewidmet. Gemeinsam mit dem Opernball soll der Renntag das Tschechische Kulturjahr in Leipzig einleiten, so die Scheibenholz GmbH.

Nach dem letzten Rennen gegen 15.30 Uhr lässt Clemens Meyer, Vizepräsident des Leipziger Rennvereins und Autor, die Saison mit Jockeys und Aktiven beim Gespräch in der Alten Waage ausklingen.

Tickets kosten auf www.scheibenholz.com im Vorverkauf 7, an der Tageskasse 9 Euro.

Von Theresa Held