Leipzig. Das Leipziger Schauspiel hat im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Besucher gelockt. 120.000 Zuschauer wollten die Produktionen des Theaters unter der Leitung von Intendant Enrico Lübbe sehen. Das seien rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Haus am Dienstag mit.

Allein zu den hauseigenen Veranstaltungen kamen 5000 Menschen mehr als 2015, insgesamt 87.500, so Sprecherin Rebecca Rasem. Das Theater in der Bosestraße steigerte damit die Auslastung von 73,5 Prozent auf 76,1 Prozent. Neben den reinen Zahlen verbucht das Lübbe-Team auch die Einladungen zu Theatertreffen wie den Ruhrfestspielen Recklinghausen, den Mülheimer Theatertagen oder dem Berliner Theatertreffen der Jugend als Erfolg.

Offene Probe „Sheroes“

Das Schauspiel Leipzig startet nun mit offenen Proben ins neue Jahr. Am kommenden Mittwoch geht es in der Produktion „Sheroes“ um weibliche Heldinnen. In Zeiten, in denen Blockbuster wie „Ghostbusters“ oder „Ocean’s 11“ mit Frauen in den Hauptrollen neu verfilmt werden, spielt die Produktion mit dem Thema geschlechterspezifischer Vorbilder. Wie könnte sie nun aussehen, die moderne Superheldin? Die Darstellerinnen bringen ihre Version auf die Bühne – nicht ohne Ironie und Humor.

„Sheroes“ geht in der „Residenz“ in der Baumwollspinnerei über die Bühne, die öffentliche Probe am 11. Januar beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Plätze begrenzt, teilt das Theater mit. Die Premiere ist dann am 2. Februar um 20 Uhr.

Enrico Lübbe, Intendant am Schauspiel Leipzig. Quelle: Andre Kempner

„Peer Gynt“ auf der Großen Bühne

Nächsten Mittwoch können die Zuschauer außerdem Einblick in die Entstehung eines Klassikers gewinnen: Am 18. Januar steht die öffentliche Probe zu „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen auf dem Plan. Hausregisseur Philipp Preuss führt Regie in dem Stück um einen Außenseiter und Egoisten, der trotz aller Eskapaden seinem Ich nicht näher kommt – und dem Abgrund entgegen taumelt.

Die Probe auf der Großen Bühne im Schauspielhaus beginnt um 18 Uhr. Am 28. Januar öffnet sich dort auch der Vorhang für die Premiere. Die Besucher werden zu „Peer Gynt“ außerdem musikalisch eine Uraufführung erleben: Musiker Kornelius Heidebrecht komponiert die Musik, die live von ihm und mit Opernsängerinnen umgesetzt wird.

Von Evelyn ter Vehn