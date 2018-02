Schiffsglocke vom Messestand des Wasser-Stadt-Vereins gestohlen

Leipzig. Eine böse Überraschung erlebte der Verein Wasser-Stadt-Leipzig auf der Messe Beach & Boat. In der Nacht zum Sonnabend, vermutlich während einer Get-Together-Party am Freitagabend, wurden vom Ausstellungsstand des Vereins eine Schiffsglocke und ein Steuerrad abmontiert. Es handelt sich um Originale der MS St. Barbara, dem Flagschiff des Zwenkauer Sees. „Die Crew wollte uns mit dieser Leihgabe unterstützen“, sagte Vereinschefin Sabine Heymann. Aus Sicherheitsgründen waren sowohl die Glocke als auch das Steuerrad fest montiert. Der Dieb musste also extra Werkzeug mitgebracht haben, um sie abzuschrauben. Es ist vor allem der ideelle Wert, der die Stücke so besonders macht. Heymann: „Die Glocke ist die Seele eines Schiffes. Sie ist extra gegossen worden und abgestimmt auf Schiff und See.“ Ein Ersatz bis zum Saisonbeginn sei nur schwer möglich. Heymann hofft nun, dass der Dieb ein Einsehen hat und Steuer und Glocke der Crew der St. Barbara zurückgibt.

Von LVZ