Nach dem Regen am Sonntag kamen die Besucher wieder sehr zahlreich ins Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz. Mit wasserfestem Schuhwerk oder gleich in Gummistiefeln wurde die Schlammschlacht auf dem Gelände zum mittelalterlichen Vergnügen. Unzählige Händler boten ihre Waren feil, kein Magen blieb hungrig und auch zum Hören gab es auf der großen Bühne jede Menge Musik, unter anderem die Sängerin Shireen aus den Niederlanden. Als die Sonne wieder hinter den Wolken hervorlugte, wurden sieben "Jungfrauen" von den Häschern zum Sklavenmarkt geführt. Unter Pfiffen und Gejöle wurde die "beste Ware" beurteilt und anschließend versteigert. Auch am Montagnachmittag gibt es das mittelalterliche Spektakel noch einmal zu erleben.

Das Heidnische Dorf öffnet am 5. Juni 2017 letztmalig um 11 Uhr seine Pforten, ab 11.30 Uhr gibt’s Musik und das letzte Konzert des WGT 2017 am Torhaus Dölitz mit der Folk-Band Forndom endet um 23 Uhr.