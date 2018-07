Leipzig

Seit Wochen fällt in Sachsen kaum Regen, die anhaltende Trockenheit hat nun auch Auswirkungen auf den Bootsverkehr in Leipzig. Wegen Niedrigwassers in der Pleiße stellt die Schleuse Connewitz ab Dienstag vorerst den Betrieb ein. Das teilt das Amt für Stadtgrün und Gewässer mit. Boote können die Anlage deshalb vorerst nicht passieren. Die Schleuse wird normalerweise täglich von vielen Paddlern genutzt und ist ein wichtiger Teil des Wassertourismus in Leipzig.

Die Schleuse wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn sich die Durchflussmenge erhöht. Die Anlage Connewitz verfügt laut Stadt über ein Schlauchwehr, welches ständig überflutet sein muss. Fällt die Durchflussmenge am Pegel Böhlen auf unter zwei Kubikmeter pro Sekunde, muss der Betrieb eingestellt werden. Die Schleuse Cospuden wird dagegen nicht geschlossen.

Da es seit Monaten in weiten Teilen Sachsens kaum Niederschlag gegeben hat, führen viele Flüsse im Freistaat Niedrigwasser. Auch für die kommenden Tage ist kein Regen zu erwarten, im Gegenteil: Die Temperaturen sollen im Raum Leipzig sogar auf bis zu 34 Grad steigen.

luc