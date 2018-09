Leipzig

Gute Nachricht für Paddler und Wassertouristen: Die Schleuse Connewitz kann ab sofort wieder von Booten benutzt werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. „Nachdem sie am 24. Juli wegen Niedrigwasser – infolge der anhaltenden Trockenheit – außer Betrieb genommen werden musste, ist nunmehr aufgrund des leichten Anstieges des Wasserstandes in der Pleiße wieder eine Durchflussmenge erreicht, die einen geregelten Schleusenbetrieb zulässt“, hieß es aus dem Amt für Stadtgrün und Gewässer.

Informationen über die Öffnungszeiten der Schleusen und die Pegelstände gibt es auf der Internetseite www.gewaesserverbund.de.

Von -tv