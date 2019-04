Leipzig

Der Gewinner der Kür zum Auwaldtier 2019 ist nämlich eine Ur-Leipzigerin. Zwar sei im Moment nicht bewiesen, dass die Schmuckbiene überhaupt in dem 30 Kilometer langen Naturparadies im Westen der Messestadt lebt, räumte Matthias Nuß vom Senckenberg Museum für Tierkunde bei der Verkündung der Entscheidung ein. „Doch wir sind optimistisch, sie schon bei geplanten Beobachtungen in diesem Sommer aufspüren zu können.“

53 Prozent der Wildbienenarten bedroht

Nur wenige Fachleute seien überhaupt in der Lage, die 293 Wildbienarten in Deutschland (davon sind 39 Arten ausgestorben, 53 Prozent des Restes vom Aussterben bedroht) fehlerfrei zu bestimmen, erläuterte er zum Verständnis. „Die Schmuckbiene ist sehr selten. Zuletzt wurde sie in Sachsen bei Dresden, in der Oberlausitz und bei Bad Muskau nachgewiesen.“

Auwaldtier nutzt das Kuckucks-Prinzip

Finden lasse sich das Insekt in der Nähe von Gewöhnlichem Gilbweiderich. Das liege daran, dass die Schmuckbiene selbst keine Nester baut, sondern sie (nach dem Kuckucks-Prinzip) in fremde Nester schmuggelt – vorzugsweise in die der Sumpfschenkel- oder der Waldschenkelbiene. Und diese Wirtstiere liebten eben den Gilbweiderich.

Das diesjährige Auwaldtier zieht seinen Nektar darüber hinaus auch aus den Blüten von Blutweiderich, Sumpf-Storchschnabel, Klee und Flockenblumen, lebt folglich an Ufern, Gräben und Auwaldwiesen.

Seltene Art wurde 1856 in Leipzig entdeckt

Davon muss es auch schon 1856 reichlich in Leipzig gegeben haben. Denn in den „Leipziger Gärten“ – wie er selbst notierte – entdeckte in dem Jahr Johann Christian Fabricius, der Begründer der Insektenkunde, die Schmuckbiene. 1775 beschrieb er die Art erstmals wissenschaftlich. Fabricius hatte 1856 mehrere Monate in Leipzig verbracht, um an der Universität Vorträge zu halten. Daneben erkundete er natürlich auch den Auwald.

Modell in Gerda-Taro-Schule vorgestellt

Immerhin: Ein großes Modell der Schmuckbiene kann jetzt schon in Leipzig besichtigt werden. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) enthüllte es beim 25. Auwaldtag gemeinsam mit der Schöpferin Angelika Pohle. Die Veranstaltung fand diesmal in der komplett gefüllten Aula der Gerda-Taro-Schule an der Telemannstraße statt.

Professoren informieren zum Artenschwund

Schüler der sechsten Klassen hielten dort mit viel Applaus bedachte Kurzvorträge zur Flora und Fauna des nahe gelegenen Auwalds. Professor Christian Wirth vom Deutschen Biodiversitätsforschungszentrum (iDiv) und Professor Josef Settele vom Umweltforschungszentrum (UFZ) gaben umfassende Einblicke zur Artenvielfalt, dem Artenschwund und dessen Ursachen. Letzteres bedrohe auch die Existenzgrundlagen der Menschen.

Etwas weniger Mähen hilft der Natur enorm

Den Abschluss des Tages bildete eine Exkursion mit Matthias Nuß vom Senckenberg Museum Dresden in den Leipziger Auenwald. Jeder könne etwas für die Artenvielfalt tun, appellierte der Fachmann: „Besonders wichtig ist zum Beispiel, dass Wiesen nur maximal dreimal pro Jahr gemäht werden – und dass dabei immer ein Anteil von zehn bis 30 Prozent nicht gemäht wird.“ In der Folge würden solche Wiesen bald wieder in den Sommermonaten summen und brummen – auch von Wildbienen. „Mit jetzt 300 Blühwiesen in Sachsen haben wir schon einiges erreicht, aber es ist uns noch nicht gelungen, dass sich besonders seltene Arten hier wieder ansiedeln.“

Mehr Informationen gibt es unter www.schmetterlingswiesen.de. Das Schmuckbienen-Modell wird unter anderem zur Leipziger Naturschutzwoche vom 16. bis 23. Mai ausgestellt. Sie steht unter dem Motto: „Insektenvielfalt vor unserer Haustür“.

Von Jens Rometsch