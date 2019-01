Leipzig

Wer am Montagnachmittag in Leipzig unterwegs war, war innerhalb von Minuten von oben bis unten in Weiß gehüllt: Schnee, Graupel und kräftiger Wind bestimmten am Montag das Wetter in der Messestadt. Bis zu zwei Zentimeter seien zwischenzeitlich gefallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu LVZ.de. Durch Nässe sei die Schneedecke allerdings schnell zusammengesackt, 1,4 Zentimeter maß der Wetterdienst am Nachmittag.

„Mit weiteren Schneeschauern ist eher nicht mehr zur rechnen“, so die Einschätzung des Meteorologen. Allerdings sorge überfrierende Nässe für glatte Straßen. „Autofahrer sollten vorsichtig sein.“

Busse mit Verspätungen unterwegs

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben sorgte der kurzfristige Wintereinbruch für Probleme. Busse fuhren wegen der Glätte mit Verspätungen, hieß es. Das mache sich vor allem im Feierabendverkehr bemerkbar, sagte ein Sprecher der LVB.

Bis zum Dienstagmorgen kann die Witterung laut DWD anhalten. Dann soll es aber milder werden. Auf bis zu sechs Grad könne das Thermometer der Vorhersage nach klettern, vereinzelt ist Sprühregen möglich. Weiterer Schnee wird voraussichtlich erst einmal auf sich warten lassen. Zum Wochenende hin fallen die Temperaturen dann wieder, in den Nächten ist mit Minusgraden zu rechnen.

Hochwasser wegen Tauwetter

Schneeschmelze und Niederschläge bei Plusgraden in den Mittelgebirgen hatten Flüsse in Sachsen anschwellen und im Einzelfall auch leicht über die Ufer treten lassen. Für vier Flussgebiete galten Montagmittag noch Hochwasserwarnungen, unter anderem für die Mulde.

„Von einer kritischen Lage kann man nicht sprechen“, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Mit einer dramatischen Entwicklung in Sachen Hochwasser sei nicht zu rechnen.

Von jhz