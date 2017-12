Schnee verursacht Verkehrschaos in Leipzig - Busfahrplan außer Kraft

Leipzig . Der starke Schneefall hat in Leipzig für Chaos auf den Straßen gesorgt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben laut einer Servicemeldung den Fahrplan im Busbereich außer Kraft gesetzt. Auf dem Internetauftritt der LVB wird der Entfall einzelner Fahrten angekündigt. Die Linie 89 werde außerdem wegen "extremer Straßenglätte" bis zum Betriebsschluss ganz eingestellt.

Viele Unfälle wegen Straßenglätte

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kam es im Leipziger Stadtgebiet und im Umland zu mehreren Unfällen. Dabei seien glücklicherweise zum großen Teil nur Sachschäden entstanden.

Der Winter legt einen kurzen, aber heftigen Zwischenstopp in Leipzig ein. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sorgen für Glätte auf den Straßen - aber auch für Stimmung auf den Weihnachtsmärkten. Zur Bildergalerie

Leipziger müssen sich noch bis Montagmorgen warm anziehen. Wie Thomas Hain, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig gegenüber LVZ.de bestätigt, wird der Winter Leipzig über einige Stunden fest im Griff haben. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee können im Stadtgebiet liegenbleiben und für Glätte und Rutschgefahr auf den Straßen sorgen. „Außerdem fegt der Wind heftig über die Stadt“, sagt Hain. Die orkanartigen Böen können Windstärke 8 bis 9 erreichen - was bis zu 88 Kilometern pro Stunde entspricht.

Der kurze Wintereinbruch halte aber nur bis kurz vor Mitternacht an, sagt Hain. Danach sorge Tief „Xanthos“ für warme Luft, Regen und Tauwetter. Mit einer überfrierenden Schneedecke sei dabei nicht zu rechnen – dafür aber mit Schneematsch.

Winter schaut nur kurz vorbei

Die nächste Woche sei dann von einem ständigen „Auf und Ab“ der Temperaturen bestimmt, sagt Hain. Eine anhaltende Winterperiode sei aber erst mal nicht zu erwarten.

Auch in weiteren Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalt und Thüringen schneit es in der Nacht. In den Mittelgebirgen müsse mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gerechnet werden, so der DWD. Im Tiefland werden etwa zwei bis acht Zentimeter Schnee fallen. Besonders in den Höhenlagen von Thüringer Wald, Erzgebirge und Harz seien Stürme mit einer Geschwindigkeit von 110 bis 130 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

hgw/lvz