Leipzig. Der erste Schnee bedeutet in Leipzig-Connewitz: Schneeballschlacht am Kreuz. Was in früheren Jahren teilweise Hunderte auf die Straßen brachte und regelmäßig in Randalen endete, war in 2017, wie in vorangegangenen Wintern, überschaubar und friedlich.

Der erste Schnee des Winters versprach stets eine Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz. In der Vergangenheit eskalierte das winterliche Treiben gelegentlich. Wie in den Vorjahren blieb es auch 2017 ruhig. Ein bisschen Schnee wurde geworfen, ein paar Polizeiwagen waren vor Ort.

Ein gutes Dutzend Jugendlicher und junger Männer hat am Montagabend die Reste feuchten Schnees am Kreuz zusammengekratzt und sich damit beworfen. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Da sich die Schneeballschlacht in Höhe des Basketballplatzes abspielte und die Teilnehmer den Verkehr nicht behinderten, schauten die Beamten dem Treiben nur zu. „Wir mussten nicht einmal eingreifen“, hieß es am Abend aus dem Lagezentrum der Polizei.

Das vergleichsweise große Aufgebot an Polizisten löste in den sozialen Netzwerken Belustigung aus. Von Beamten, die Männern beim Spielen zuschauen und Schnee bewachen, war die Rede.

Fassen wir zusammen: Ordnungshüter, die Männern beim Schneespielen zuschauen .. #Connewitz eben. pic.twitter.com/Sq6VBFFKYL — Connewitz (@MyConnewitz) January 2, 2017

