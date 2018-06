Leipzig

Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. In ihrer Freizeit arbeiten sie als Jugendtrainer, geben Schülern Nachhilfe, lesen Kindern Geschichten vor, unterstützen Senioren oder engagieren sich in Flüchtlings-Unterkünften. Die LVZ-Serie „Die Ehrenamtlichen“ porträtiert diejenigen, die das Leben anderer besser machen. Heute: Thomas Heil, Schöffe am Landgericht Leipzig.

Thomas Heil ist keiner, der sagt, man müsste mal ... – und sich dann doch zurücklehnt. Vielmehr packt er an. „Manchmal habe ich mich richtig geärgert oder zumindest gewundert, wenn ich Gerichtsberichte über Tötungsdelikte und Wirtschaftsverbrechen las: Wieso bekommen die Angeklagten eine solche Strafe, eine solch hohe oder eine solch niedrige?“

Bewerbung für nächste Amtsperiode

Also habe er für sich entschieden: „Hier möchtest du Einblick haben, um den Fall sachkundig bewerten zu können.“ Das war vor knapp einem Jahrzehnt. Daher bewarb sich der selbstständige Finanzberater aus Leipzig, der zuvor bei einer Bank Ansprechpartner für Geschäftskunden war, für das Ehrenamt des Laienrichters, wurde zunächst Hilfs-, ab 2014 Hauptschöffe am Landgericht. Nun hat sich der 68-Jährige bereits für die nächste Amtsperiode beworben, die von 2019 bis 2023 läuft. Dafür sind in der Stadt Leipzig nach Rathaus-Angaben insgesamt 1350 Schöffen und Jugendschöffen zu wählen.

Schon zig Urteile über Mörder mit gefällt

Als ehrenamtlicher Richter hat Thomas Heil zig Urteile über Mörder, Totschläger oder Wirtschaftsbetrüger mit gefällt und in „die Abgründe der menschlichen Seele“ geschaut. Wahrscheinlich sagt der Diplom-Ökonom deshalb jetzt: „In der Nachschau betrachtet wäre ich gern Jurist oder Psychologe geworden. Mich interessiert: Was geht eigentlich in dem Menschen vor, der einem anderen das Leben nimmt? Was haben womöglich die Lebensumstände eines Straftäters mit seinem Handeln zu tun? Was ist eine tatangemessene Strafe?“

Schöffen kennen die Akten gegebenenfalls nur auszugsweise, wenn zum Beispiel ein Selbstleseverfahren angeordnet wurde. Was Thomas Heil dann oft zu hören und zu sehen bekommt, wenn er neben den Berufsrichtern in ihren schwarzen Roben sitzt, ist erschütternd.

„Nicht von Gefühlen leiten lassen“

Der Leipziger war auch Schöffe in dem Prozess gegen Doppelmörder Dovchin D., der in Leipzig zwei Frauen erwürgt und zerstückelt hat. „Diese Fälle beschäftigen mich sehr, aber man darf sich nicht von Gefühlen leiten lassen“, sagt er. Dovchin D. ist letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Berufs- und ehrenamtlichen Richter stellten zudem eine besondere Schwere der Schuld des 39-jährigen Mongolen fest.

Als der Berliner Kriminalpsychiater Hans-Ludwig Kröber seine Erkenntnisse über das Seelenleben des Dovchin D. im Gericht vorstellte, befand sich auch Heils Ehefrau Veronika Festag (51), von Haus aus Lehrerin, mit im Zuschauersaal. Auch sie hatte schon erwogen, sich für das Ehrenamt zu bewerben – vielleicht später. Erfundene Geschichten interessieren beide nicht, sondern reale – wie sie gelegentlich in TV-Dokumentationen aufgegriffen werden.

Dasselbe Stimmrecht wie Berufsrichter

Obwohl Schöffen keine juristischen Experten sein müssen, haben sie doch dasselbe Stimmrecht wie Berufsrichter. Gefragt sind ihr unbelasteter realitätsnaher Blick, der gesunde Menschenverstand, der zu einem allgemeinverständlichen Urteil beitragen soll.

Denn es sind der Finanzberater, Lehrer, Rentner, Bürgermeister oder Kabarettist, die als Richter ohne Robe ihre Erfahrungen einfließen lassen sollen. Eines der obersten Prinzipien: Verschwiegenheit. Das konkrete Beratungsergebnis ist geheim. „Es ist tatsächlich so, dass jeder dasselbe Stimmrecht hat“, sagt der 68-Jährige. Für das Urteil und gegebenenfalls für die Art und Höhe der Strafe ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Manchmal wird stundenlang darüber beraten.

„Bei einem einzigen von zahlreichen Prozessen habe ich anders abgestimmt als die Mehrheit“, erinnert er sich. Über den Fall sprechen darf er allerdings nicht. „Mich beeindruckt, wie viel Mühe sich ein Gericht macht, um den Wahrheitsgehalt eines Tatvorwurfes herauszubekommen.“

Blick auch hinter Gefängnismauern

Auch wenn er kein juristischer Fachmann ist, dringt Heil immer tiefer in die Materie ein. „Ich erschließe mir ein Feld, von dem ich vor Jahren nichts bis gar nichts wusste. Und dabei lerne ich dazu.“ So besuchte er beispielsweise im September 2015 im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz ein forensisches Kolloquium, las Literatur wie „Fit fürs Schöffenamt“ von Hasso Lieber/Ursula Sens, schaute sich beim Tag der Öffentlichkeit das Leipziger Gefängnis von innen an.

Das Schöffenamt kostet Zeit, mitunter sehr viel Zeit. „In manchen Wochen hatte ich schon bis zu drei Verhandlungen. Damit eine Verhandlung nicht platzt, bin ich auch schon aus dem Urlaub an der Ostsee abgereist. Für mich eine Selbstverständlichkeit.“ Damit man den Sitzungsmarathon durchhält, muss man auch körperlich fit sein. Heil geht aktuell zweimal in der Woche ins Gesundheits- und Fitnesszentrum. In seiner Jugend war er Leistungssportler, stieg 1962 als Fußballtorwart ein. Bis 1981 spielte er mal beim SC Lok Leipzig, dann bei der BSG Chemie Leipzig, BSG Lok Prenzlau und BSG Chemie Böhlen.

Herzensangelegenheit: Gambia-Projekt

Und aktuell gibt es noch ein weiteres Projekt, für das sich das Ehepaar Festag/Heil seit 2016 engagiert: Beide sind Mitglied im Verein „Social Projects for The Gambia“ (Soziale Projekte für Gambia). Mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen konnte der Verein schon zwei Vorschuleinrichtungen in dem westafrikanischen Land errichten – inklusive die Essenversorgung für Kinder und Lehrer finanzieren. Eine Herzensangelegenheit für beide.

Erst im März dieses Jahres war das Paar – selbstverständlich auf eigene Kosten – mit anderen Vereinsmitgliedern vor Ort. Heil: „Wir müssen dazu beitragen, dass Menschen in ihren Heimatländern würdige Lebensbedingungen haben und Verbesserungen spüren.“

Von Sabine Kreuz