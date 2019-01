Leipzig

. Fröhliche Mode, überraschendes Design, neue Ideen – Hauptsache selbst gemacht: Der Kunst- & Kreativ-Markt lockte am Wochenende wieder Hunderte Besucher in die Agra-Halle 2. Rund 150 Aussteller aus nah und fern boten ihre mit viel Liebe zum Detail hergestellten Produkte an. Ob praktisch oder dekorativ, ob getöpfert, geschneidert, gesägt, gefaltet, gefilzt oder gedruckt – überall gab es etwas zu entdecken.

„Ich schaue nach Sachen, die man sonst nicht so im Geschäft findet und habe schon manches gefunden“, sagt Danielle Erler (43). „Eigentlich habe ich es ja nicht weit, wohne um die Ecke. Trotzdem bin ich heute zum ersten Mal auf dem Kreativ-Markt. Aber ganz bestimmt nicht zum letzten Mal“, ist sich die Dölitzerin sicher. Denn gerade hat sie am Stand der Thüringer Töpferin Manuela Göring Geschirr entdeckt, das ihr zusagt: „Mir gefallen große Tassen“. Auch Freundin Diana, mit der Danielle über den Markt bummelt, hat sich schon entschieden: Ein Perlenarmband in zartem Rosè, verziert mit einem kleinen Quarzstein, schmückt das Handgelenk der 32-Jährigen. Beide Leipzigerinnen haben früher viel selbst gebastelt, jetzt ist es aus Zeitgründen weniger. Vielleicht inspiriert sie der Kreativmarkt ja wieder mehr zum Gestalten.

Kunst aus Kaffeekaseln

Hingucker ist auf jeden Fall der Schmuck aus Kaffeekapseln von Bärbel Wolfensteller von Dream Pearls Schmuckdesign. „Ich suche mir farbige Kapseln aus, falte sie regelmäßig mit der Zange und setze hochwertige Perlen in ihre Mitte. Nun noch das Ganze mit Silberdraht oder Edelstahl umwickelt – fertig ist das individuelle Schmuckstück. Besondere Einzelstücke hat auch die Lindenauerin Ulrike Sandner im Angebot. Die Absolventin der Hallenser Kunsthochschule Burg Giebichenstein entwirft Produkte, „die das Leben besser machen: Klare, praktische Dinge aus Porzellan, die uns den Alltag erleichtern“ – und obendrein schön aussehen. Praktisch und schmuck zugleich sind auch die Eigenkreationen, die Ute Belke aus Lemgo in Ostwestfalen-Lippe ausgebreitet hat: Gefilzt, gestrickt oder genäht und auf jeden Fall handgefertigt sind die Stulpen, Schals, Loops oder Taschen der Kreativen, die auch gleich noch ihre Nähmaschine aufgestellt hat.

Ben verschläft seinen Namen

Mit seiner mobilen Werkstatt ist auch Steffen Brunner aus Schmalkalden in die Leipziger Agrahalle gereist. Der gelernte Historiker und Schreiner aus Leidenschaft fertigt Spielzeug, Figuren und Schriftzüge aus unbehandeltem Lindenholz. „Natur pur ist meine Philosophie. Ausgesägt, geschliffen und zum Bemalen freigegeben.“ Umringt von Besuchern formt der Thüringer während der Markttage per Laubsäge Namensschilder. „Ben“ lässt sich bereits gut sichtbar lesen. Nur der künftige Eigentümer ahnt noch nichts davon. Kein Wunder – schlummert Ben (sechs Monate) während des gesamten Herstellungsprozesses doch durchweg im Kinderwagen. Also sprechen Bens Eltern, Diana und Michael Stoge, für ihr Söhnchen. „Der Namenszug kommt an die Zimmertür oder auf die künftige Spielzeugkiste. Ben hat nämlich noch einen älteren Bruder. So verwechseln die beiden ihre Sachen nicht.“ Und wie gefällt den Böhlitz-Ehrenbergern der Kunst- & Kreativ-Markt? „Tolle Angebote, von allem ist etwas dabei.“ „Die Atmos­phäre in der Halle und das persönliche Miteinander“ loben auch Aussteller wie Bärbel Wolfensteller: „Die Veranstaltung ist gut organisiert und wird weiter wachsen.“ Anfang November lädt der Kreativmarkt erneut zum Bummeln und Stöbern in die Agra-Halle 2.

Von Ingrid Hildebrandt