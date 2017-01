Leipzig. In der Ausgabe vom vergangenen Mittwoch hatte die LVZ über ein ganz besonderes Stück Strandgut berichtet: Eine Glasflasche, die von Sturmtief Axel an den Bansiner Strand gespült wurde, gefunden von der Fotografenmeisterin Gabriele Messlin. Das wirklich Besondere war jedoch der Inhalt jener Flasche: Ein Zettel, vom Zahn der Zeit gezeichnet, auf dem aber wenigstens noch ein kleiner Teil gut lesbar war: „Grüsse aus Leipzig über Loppe/Ostsee – Tel. 46184“. Wir baten unsere Leser um Mithilfe bei der Suche nach dem Urheber der Nachricht – und erhielten noch am selben Tag mehrere Zuschriften, die in eine vielversprechende Richtung wiesen.

So wurden mehrere alte Telefonbücher auf der Suche nach besagter Nummer durchforstet. Diese Recherchearbeit förderte drei ehemalige Besitzer besagter Telefonnummer zutage.

Von Corinne Schulze, die über das Archiv der Deutschen Nationalbibliothek ein Leipziger Telefonbuch von 1980 durchsuchte, wurde die Nummer im Kleingerätelager des Bau- und Montagekombinats Süd VEB lokalisiert. Genaue Adresse: Reineckestraße 32. „Vielleicht waren es Urlauber einer betrieblichen Urlaubseinrichtung?“, schrieb sie in ihrer E-Mail. Den selben Hinweis, allerdings aus dem Jahr 1976, spielte uns Wolfgang Heilemann zu.

Detlef Freund, Rentner aus Machern, konnte die Redaktion mit gleich zwei Hinweisen beliefern. Er habe seine alten Telefonbücher vor einigen Jahren einmal digitalisiert, weshalb die Suche nach der Nummer nur wenige Klicks erfordert hätte. Das erste Ergebnis, gefunden in einem Telefonbuch von 1955, verweist auf einen Herrn Manfred Lässig, wohnhaft in der Rückmarsdorfer Straße 33. Das zweite stammt aus den Gelben Seiten von 1971 und nennt als Besitzerin der Nummer Dr. med. Gerlinde Schmidt, mit der wir bereits Kontakt aufnehmen konnten. Die Verwunderung über unseren Anruf war groß und Frau Schmidt konnte die Adresse, die dem Telefonbucheintrag anhing, bestätigen: „Da habe ich damals gewohnt und die Nummer kommt mir bekannt vor. Wir waren auch öfter an der Ostsee, ich kann mich aber an keine Flaschenpost erinnern.“ Nun will sie sich in ihrem Bekanntenkreis erkundigen.

Bis dahin bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, weiterhin um Hilfe bei der Suche nach dem mysteriösen Flaschenpost-Absender. Wenn Sie neue Hinweise haben, kontaktieren Sie uns unter Telefon 0341 2181-1321 oder per E-Mail unter

leipzig@lvz.de



Von Christian Neffe