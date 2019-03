Leipzig

Im Jahr 2018 haben die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) 26 Angriffe auf Fahrer und 15 auf Fahrscheinkontrolleure registriert. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber immer noch ein vergleichsweise hohes Niveau (siehe Grafik). Das stadteigene Verkehrsunternehmen begründet diese Entwicklung vor allem mit den deutlich angestiegenen Fahrgastzahlen. Bei rund 156 Millionen Fahrgästen seien 41 Attacken ein geringes Niveau – auch wenn jeder Zwischenfall einer zuviel ist.

Rangeleien zwischen Fahrgästen nicht erfasst

Die LVB räumen ein, dass die tatsächliche Zahl der Zwischenfälle in ihren Bussen und Bahnen wahrscheinlich höher liegt. Denn neben den offiziell registrieren Zwischenfällen gibt es auch noch Rangeleien zwischen Fahrgästen – von denen die LVB in vielen Fällen nichts mitbekommen. Denn davon Betroffene wenden sich häufig direkt an die Polizei und nicht an die LVB. Andere würden vermutlich nicht einmal dies tun, sondern den Ärger einfach mit nach Hause nehmen, heißt es im Verkehrsunternehmen.

Dies ist vor allem deshalb denkbar, weil es bei den allermeisten Zwischenfällen nicht nur um Auseinandersetzungen handelt, sondern auch um verbale Attacken. Doch die werden offenbar immer verletzender. „Es wird verbal brutaler“, schildert Sprecher Marc Backhaus die Situation, der sich die Fahrer und Kontrolleure der LVB gegenüber sehen. „Unsere Mitarbeiter werden manchmal beschimpft bis aufs Letzte, obwohl es häufig um Kleinigkeiten geht.“

So haben sich die Angriffe auf LVB-Mitarbeiter im Verhältnis zu den Fahrgastzahlen entwickelt. Quelle: LVB / Grafik LVZ

Auch die Ursache für diese Entwicklung glauben die LVB entdeckt zu haben. „Die Leute sind gereizter und gehen schneller auf die Palme“, meint der Sprecher. „Auch die Hemmschwelle sinkt – aber das ist vielleicht ein gesellschaftliches Problem.“ Trotzdem hat bei den LVB niemand für diese Entwicklung Verständnis. „Auch unsere Fahrgäste sollten immer sehen: Es ist ein Mensch, der da fährt und tagtäglich seinen Job macht“, so Backhaus.

„Deeskalation und Selbstschutz haben Vorrang“

Betont wird auch, dass die LVB-Fahrer bei Streitigkeiten zwischen den Fahrgästen nicht wegschauen. „Unsere Fahrer kümmern sich um solche Themen, die gehen auch hin und mischen sich ein“, sagt LVB-Arbeitsdirektor Michael Halberstadt. „Aber auch dort gilt: Deeskalation und Selbstschutz haben Vorrang. Im Zweifel ist es besser, dass der Fahrer über unsere Leitstelle dafür sorgt, dass Hilfe kommt.“ Dann würden entweder die Verkehrsmeister der LVB anrücken oder Polizisten.

Die meisten Zwischenfälle mit dem Personal der LVB entstehen, wenn Fahrgäste ohne Fahrschein einsteigen und mitfahren wollen. Dann würden vor allem Fahrausweisprüfer oder auch Busfahrer geschubst, angespuckt oder verbal bedroht – nicht selten falle der Satz „Ich hau Dir eine runter!“ Bei extrem belastenden Auseinandersetzungen lässt die LVB auch ihre professionellen Unfallbetreuer anrücken, um emotional angeschlagene Mitarbeiter wieder zu stabilisieren. Dieses Angebot ist rund um die Uhr in Bereitschaft und bei deutschen Verkehrsunternehmen nicht üblich. Aber eigentlich ist sie für Unfälle mit erheblichen Personenschäden gedacht.

„Auch Migranten werden kontrolliert“

Das Unternehmen weist Vorwürfe von Fahrgästen zurück, dass ihre Mitarbeiter einen Bogen um Fahrgastgruppen wie Migranten machen. „Unsere Fahrscheinprüfer sind nicht angewiesen, spezielle Gruppen nicht zu kontrollieren“, betont Backhaus. Aber auch für sie gelte das Selbstschutzgebot. „Wir möchten nicht, dass die Leute zu Schaden kommen.“

Damit schneller Hilfe geholt werden kann, wurden die Prüfer mit Walkie Talkies ausgestattet. Sie haben auch Handys, bei denen mit einem Tastendruck eine Notrufnummer gewählt werden kann. Außerdem wurde im Unternehmen das Deeskalationstraining intensiviert und eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei abgeschlossen. Außerdem wurde begonnen, an Endstellen, die Beleuchtung zu verbessern, um Angriffe in Dienstpausen zu erschweren.

Von Andreas Tappert