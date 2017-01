Leipzig. Beate Schücking bleibt Rektorin der Universität Leipzig. Die 61-Jährige wurde am Dienstag von 44 der 82 stimmberechtigten Mitgliedern des Erweiterten Senats der Hochschule zu ihrer zweiten Amtszeit gewählt. Schücking setzte sich im dritten Wahlgang gegen Jan Palmowski (51), Professor für neuere Geschichte an der University of Warwick in England, durch.

Neue Rektorin ist Beate Schücking! pic.twitter.com/R8m0AabCSr — Universität Leipzig (@UniLeipzig) January 31, 2017

Es war der zweite Anlauf für die Rektorenwahl. Das erste Verfahren war 2016 beendet worden, nachdem die beiden vom Hochschulrat vorgeschlagenen Kandidaten ihre Bewerbung zurückgezogen hatten. Zuvor hatte es Querelen um die damalige Nichtberücksichtigung von Schücking gegeben.

Von nöß

