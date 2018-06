Leipzig

Für Freitag ist bundesweit in mehreren Städten ein Bildungsstreik geplant, unter anderem in München und Dresden. In Leipzig will das an die Aktion angekoppelte Bündnis „Jugendaktion Bildung statt Abschiebung“ demonstrieren: Laut Ordnungsamt wollen die Veranstalter unter dem Motto „Sie schieben ab, wie streiken!“ zwischen 11 und 17 Uhr von der Moritzbastei über die Richard-Wagner-Straße zum Rabet ziehen. Sie rechnen mit rund 500 Teilnehmern.

Auf ihrer Facebook-Seite rufen die Organisatoren Schüler, Studenten und Auszubildende zum Bildungsstreik auf. Neben einem generellen Bleiberecht auch für Geflüchtete fordern sie insbesondere, „Abschiebungen aus Schulen, Unis, Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen“ zu stoppen.

Die Demo-Strecke im Überblick

Laut Ordnungsamt kommt es wegen der Protestaktion zu Verkehrseinschränkungen. Die genaue Route im Überblick:

Moritzbastei -> Schillerstraße -> Neumarkt -> Reichsstraße -> Am Hallischen Tor -> Richard-Wagner-Straße -> Willy-Brandt-Platz -> Wintergartenstraße -> Rosa-Luxemburg-Straße -> Eisenbahnstraße -> Neustädter Straße -> Rabet

luc