Leipzig. Insgesamt 7052 Acht- und Neuntklässler aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Leipziger Volkszeitung (LVZ) starten am 19. September ins Seminar „Schüler lesen Zeitung“. Am Montag informierten sich knapp 50 Lehrerinnen und Lehrer in der LVZ-Kuppel beim Auftaktnachmittag über die Inhalte des Angebots. Zwölf Wochen lang spielt die LVZ mit ihren verschiedenen Verbreitungskanälen eine besondere Rolle im Unterricht. Sie wird in verschiedene Fächer eingebunden. Die Aktion organisiert die LVZ zusammen mit der Agentur „Pro Media Wolff“. Als Partner außerdem dabei sind die Energieunternehmen Mitgas, Mibrag und Vattenfall sowie der Papierhersteller Stora Enso.

„Es ist ein kleines Jubiläum“, erklärte Wolfgang Schmidt vom LVZ-Marketing mit Blick auf die 25. Auflage von „Schüler lesen Zeitung“. In diesem Vierteljahrhundert hat sich das Projekt weiterentwickelt – zuletzt mit immer größerer Wucht. Das Thema Medienkompetenz spielt heute eine viel größere Rolle, betonte Petra Wolff von „Pro Media Wolff“. Wegen der heftigen Veränderungen im Mediennutzungsverhalten komme Projekten dieser Art eine große Verantwortung zu, sagte Roman Schulz von der Leipziger Bildungsagentur, die „Schüler lesen Zeitung“ von Beginn an unterstützt. „Immer mehr junge Leute sind in einer zweiten Medienlandschaft unterwegs, sie informieren sich gar nicht mehr über ,normale’ Kanäle.“

Bei dem nun wieder neu startenden Projekt geht es deshalb nicht einfach nur um Zeitung – sondern auch um den Wert von journalistischer Arbeit und sachlicher Auseinandersetzung. Es geht um Recherche-Grundsätze, um die kritische Prüfung und Gewichtung von Nachrichten. Also um alles das, was journalistische Beiträge von ungeprüft konsumierten und verbreiteten Nachrichten in vielen sozialen Netzwerken unterscheidet.

Von Björn Meine