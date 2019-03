Leipzig

Etwa 100 grüne und blaue Müllsäcke türmten sich am Freitagnachmittag auf dem Augustusplatz vor dem Gewandhaus. Leipziger Schüler verschiedener Gymnasien hatten den sonnigen Nachmittag genutzt, um an öffentlichen Grünflächen der Stadt Unrat aufzulesen. Die Aktion war Teil der Fridays for Future-Demonstrationen (FFF), mit denen Schüler seit Anfang des Jahres auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen wollen, und des Frühjahrsputz der Stadt Leipzig.

Über 100 Jugendliche beteiligten sich

„Wir waren zum Beispiel im Rosental, in Connewitz, am Elsterflutbecken oder im Lene-Vogt-Park unterwegs“, erzählte die 15-jährige Laura Hübsch, die sich im Organisations-Team der Leipziger FFF-Gruppe engagiert. Über 100 Jugendliche hatten sich an der Aufräum-Aktion beteiligt.

Die Schüler sprechen sie mit ihren Freitagsdemos für eine striktere Klimapolitik aus. Quelle: André Kempner

Auch die 17-jährige Ita Weinrich, welche die Johannes-Kepler-Schule besucht, ist in der Gruppe aktiv. „Die Demos haben viel Aufmerksamkeit bekommen, aber uns wurde auch vorgeworfen, nicht wirklich etwas zu verändern“, sagte sie. „Mit dem Müllberg auf dem Augustusplatz wollen wir zeigen: Leipziger, das ist euer Müll!“ Weitere Freitags-Demos sind geplant, derzeit überlegen die Gruppenmitglieder, wie sie ihr Engagement langfristig organisieren können.

Es ist das zweite Mal, dass die Jungen und Mädchen an öffentlichen Orten der Stadt für Sauberkeit sorgen. Der große Müllhaufen wurde anschließend von Mitarbeitern der Stadtreinigung entsorgt.

Von Pia Siemer