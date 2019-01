2018 konnten laut einer aktuellen Mitteilung der Stadt Leipzig im Schulmuseum 29.271 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demnach besuchten 13.034 Interessierte mehr als 630 Workshops und museumspädagogischen Veranstaltungen.

Über 413 Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler wurden angeboten. Die Nachfrage insbesondere bei Grundschulklassen überstieg nach Museumsangaben die verfügbaren zeitlichen und personellen Kapazitäten deutlich um mehr als 60 Prozent. Zur durchschnittlich gleichbleibend hohen Zahl von Veranstaltungen mit Schulklassen in den vergangenen drei Jahren erklärt der Leiter des Schulmuseums Dr. Thomas Töpfer: "Obwohl die Zahl der gebuchten Workshops und Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr leicht abnahm, kamen dennoch mehr Schulklassen ins Schulmuseum als noch 2017. Der deutliche Zuwachs an Individualbesuchern ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass wir nicht mit allen interessierten Schulklassen ein museumspädagogisches Angebot durchführen konnten, diese Klassen aber dennoch das Schulmuseum besuchten."

Das Leipziger Schulmuseum geht gemeinsam mit seinem Förderverein die Herausforderung an, angesichts der demografischen Entwicklung und der steigenden Schülerzahlen auch in diesem Jahr so vielen Schülerinnen und Schülern wie möglich den Zugang zu Workshops, Projekten und lehrplanbezogenen Angeboten zu ermöglichen. Zum Beginn des neuen Schuljahres soll den Schulen deshalb ein überarbeitetes und erweitertes museumspädagogisches Programm zur Verfügung gestellt werden.

red.

