Leipzig

Mit einem sensationellen Spendenergebnis von 190 000 Euro endete die sechste Schutzengel-Gala am frühen Sonntagmorgen im Ballsaal des Hotels The Westin. Daniel Kemp, Vorstandsvorsitzender der Mukoviszidose Selbsthilfe und Initiator der Benefizveranstaltung, ist Vater einer siebenjährigen Tochter, die an der unheilbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose erkrankt ist – und täglich 60 Pillen schlucken muss. Mathilda ist eine von 8000 Betroffenen, die jährlich in Deutschland von der tödlichen Erbkrankheit betroffen sind. Der engagierte Vater, der eine Kita im Leipziger Osten leitet, hat den schweren Kampf aufgenommen und begrüßte 300 Gäste, Partner und Unterstützer, unter ihnen auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit seiner Partnerin Annett Hofmann sowie Sachsens Staatsminister der Justiz, Sebastian Gemkow, Schirmherr der Veranstaltung.

Nur einen Moment lang war der sonst so redselige Veranstalter Daniel Kemp am Sonnabend sprachlos – als Ex-Fußballer Christian Lell, dessen Stiftung in diesem Jahr die Kooperation für die Schutzengel-Gala übernommen hatte, seine private Spende von 100 000 Euro übergab. Auch die Stimme des 34-Jährigen, dessen Schwester mit nur 27 Jahren 2014 den Kampf gegen die Krankheit verlor, war leicht zittrig und seine Worte an Kemp berührten den ganzen Saal: „Erst vor einem Jahr lernten wir uns kennen – du hast mich sofort gefesselt und ich danke dir heute für deine Kraft, nach vorn zu blicken.“

Mit viel Witz und Lockerheit führte Moderatorin Maijke Amado, die seit 40 Jahren im Showgeschäft daheim ist, durch das bunte Programm. Kollege und Auktionator Harry Wijnvoord sammelte „viel lecker Geld“ mit vier prominenten Losverkäufern: Sternekoch Robin Pietsch aus dem „Zeitwerk“ in Wernigerode, Entertainer Wolfgang Lippert, Schauspielerin Cheryl Shepard und Profiboxer Serge Michel, dessen Deutscher Meistergürtel später versteigert wurde. Zudem gab es erstmalig eine „stille“ Auktion von hochwertigen Preisen: beispielsweise einen Besuch im legendären Käfer-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest, die Trompete von Musiker Wincent Weiss und exklusive Meet & Greets mit Künstlern wie Fools Garden, Lilo Wanders und Mirja Boes.

Für einen atemberaubenden Showact sorgte Paul Potts, der mit Sängerin Annemarie Eilfeld, Botschafterin des Vereins, den Song „Time to say goodbye“ interpretierte und für stehende Ovationen sorgte – am Ende äußerte der Brite den Wunsch, dass er „aus vollem Herzen Schutzengel-Botschafter werden möchte“. Auch Sänger Mano Michael am Piano, Shooting-Star Ben Zucker mit seiner rauen Stimme, die unverwechselbare Tina-Turner-Interpretin Tess „Dynamite“ Smith und der Chor Fürstsingers Reloaded aus Dessau-Roßlau, der das Charity-Event mit einem feierlichen Hallejujah von Leonard Cohen eröffnete, gaben ihr Bestes für den guten Zweck. Für eine besondere Premiere sorgte der Gastgeber, der mit dem ehemaligen Schulchor des Fürst-Franz-Gymnasiums sein Lied „Leben“ sang. „So lange du lebst, kämpfe ich“, lautete Daniel Kemps Botschaft – und das Publikum dankte mit großem Beifall und spontanen Spenden, die dem Familienvater die Hoffnung geben, die angepeilten 500 000 Euro in diesem Jahr zu realisieren.

Von Regina Katzer