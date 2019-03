Leipzig

Ahmad Alsaeed ist zuversichtlich. „Die schaffen wir auch noch“, sagt der 33-Jährige mit einem Lächeln. Die Rede ist von der Prüfung zum Rettungssanitäter, die Ende November ansteht. Hinter ihm und Kloudya Tabash wird dann ein langer Weg liegen. Die beiden Syrer gehören zu den elf Migranten, die im vergangenen Herbst eine Ausbildung an der Johanniter Akademie begonnen haben. Eine Situation, die Gewinn für alle Seiten bedeuten kann: zum einen Aufstockung von dringend benötigtem Personal, zum anderen die Möglichkeit für Geflüchtete, in einen Beruf einzusteigen.

Kein leichter Weg

Der Weg zum Rettungssanitäter ist jedoch alles andere als ein Selbstläufer: Voraussetzung sind mindestens drei bestandene Sprachkurse. Zu Stufe eins, der Ausbildung als Sanitätshelfer, gehören 300 fachbezogene Unterrichtseinheiten, berufsbezogener Deutsch-Unterricht, Erste-Hilfe-Schulungen und ein zweiwöchiges Praktikum. Tabash (26) und Alsaeed haben diese Hürden genommen und nach einem Vierteljahr die Abschlussprüfungen bestanden. „Natürlich war das viel Arbeit“, sagt die junge Syrerin, „aber es macht auch Spaß.“

Kloudya Tabash verließ ihre Heimat allein, vor fünf Jahren kam sie aus Idlib über den Libanon nach Deutschland; ihr Vater lebte bereits in Leipzig, er hatte vor 25 Jahren hier ein Studium angetreten, ihre Mutter zog ein Jahr nach Tabash ebenfalls an die Pleiße. Die junge Frau fühlt sich in Deutschland angekommen, „es ist meine zweite Heimat geworden.“

Von Damaskus nach Torgau

Ahmad Alsaeed stammt aus einem Vorort südlich der Hauptstadt Damaskus. Der studierte Betriebswirtschaftler flüchtete vor vier Jahren; über mehrere Stationen kam er schließlich nach Torgau; hier lebt er mit seiner Frau und seiner siebenjährigen Tochter.

Das Ausbildungsprogramm SAL (Schutzsuchender als Lebensretter) wurde an der Johanniter-Akademie entwickelt und läuft bundesweit. Finanziert wird es durch Aktivierungs- oder Bildungs-Gutscheine, die Jobcenter und die Agentur für Arbeit vergeben. In Leipzig läuft SaL zum ersten Mal, und „der bisherige Verlauf ist sehr Erfolg versprechend“, konstatiert Integrationsmittlerin Antje Zajonz. Die Auszubildenden kommen aus dem Iran, Irak, Afghanistan und Syrien. „Sie erhalten hier eine berufliche Perspektive und verbessern spürbar ihre Deutschkenntnisse, außerdem können sie Brückenbauer sein.“ Muss bei einem Einsatz ein Migrant versorgt werden, fällt durch das neue, interkulturelle Personal die Sprachbarriere weg und ermöglicht bessere, besonders effiziente Hilfe. „Das hat sich bereits einige Male bewährt“, so Zajonz.

Praktika in Rettungswache und Krankenhaus

Vier Frauen und sieben Männer gehören zum ersten Jahrgang der Ausbildung, die über 14 Monate geht und in drei Module aufgeteilt ist. Gerade hat Modul zwei begonnen, das über zehn Monate weiteren intensiven Unterricht und zwei jeweils vierwöchige Praktika umfasst – in einer Rettungswache und in einem Krankenhaus. Dazu besteht die Möglichkeit, den Führerschein der Klasse B zu machen. „Diese Ausbildung kann ein selbstständiges Leben ermöglichen“, sagt Antje Zajonz, „und sie ist ein gutes Mittel gegen den Fachkräftemangel in Deutschland.“

„Ich möchte Menschen helfen“

Vorbildung für den Job ist nicht zwingend nötig, aber hilfreich: Alsaeed arbeitete neben seinem Studium ehrenamtlich beim Roten Kreuz, als 2006 Flüchtlinge aus dem Irak und Libanon nach Syrien kamen. Tabash hat Erfahrung aus einem Praktikum als Arzthelferin. „Eine Arbeit in einem Büro wäre nichts für mich“, sagt sie, „ich möchte unterwegs sein und Menschen helfen. Ich habe viel gelernt in den letzten Monaten“.

Im November geht die Ausbildung zum Rettungssanitäter mit der Abschlussprüfung zu Ende. Modul Nummer drei ermöglicht den Führerschein C1, und weitere (Aus-)Bildungsmöglichkeiten stehen offen, beispielsweise zum Notfallsanitäter oder – langfristig – andere Jobs im Gesundheitswesen. „Wir alle sind jedenfalls sehr motiviert und wollen die Chance nutzen, die uns geboten wird“, betont Ahmad Alsaeed.

Von Mark Daniel