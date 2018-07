Leipzig

Schwarze Farbe überzieht die Demokratieglocke am Augustusplatz, verunstaltet das Denkmal der friedlichen Revolution. Das im Volksmund als „goldenes Ei“ bekannte Kunstwerk ist offensichtlich das Ziel von Vandalismus geworden.

Eine Anzeige liege der Polizei noch nicht vor, so Sprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Bei der Stadtverwaltung ist der unrühmliche Zustand des Denkmals schon bekannt. Ein Sprecher versichert: „Die Beseitigung des Schadens ist beauftragt.“ Noch in dieser Woche soll die Schmiererei beseitigt werden.

Das Denkmal am Augustusplatz hat in den vergangenen Jahren außerdem Patina angesetzte. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, werde das Kunstobjekt im September mit einem Strahlenreinigungsverfahren mit Glasperlen gründlich renoviert. Zum 9. Oktober 2018 kann die Glocke dann wieder glänzen.

Erinnerung an Montagsdemos

Das messingfarbene Objekt, eine Glocke aus Bronze und mit Blattgold überzogen, erinnert an die Friedliche Revolution und den Beginn der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989. Die Glocke schlägt montags um 18.35 Uhr zwölf Mal, an den anderen Tagen nach dem Zufallsprinzip.

2009 wurde das Denkmal zum 20. Jahrestag der Friedlichen Revolution aufgestellt. Die Leipziger Kulturstiftung hatte das Kunstwerk „Zeitform – Glocke der Demokratie“ initiiert. Rund 80.000 Euro kostete das Werk des Künstlers Via Lewandowsky. Die Summe übernahm zum Großteil das ostdeutsche Gießereinetzwerk.

Die Glocke zum Ei gemacht

2013 verkleidete die „Bunte Strick Guerilla“ das Ei als Küken. Der Humor-Anschlag sollte darauf aufmerksam machen, dass die Glocke als solche und in ihrem Symbolwert gar nicht zu erkennen sei. Die Strick-Guerilla kritisierte, dass bei der hohen Summe für das Kunstwerk wohl kein Geld mehr für eine Erklärungstafel übrig geblieben sei.

Von lyn