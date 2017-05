Leipzig. Ein Unwetter ist am frühen Abend über die Messestadt gezogen. Zahlreiche Blitze gingen über der Stadt nieder, es kam zu Hagelschauern und Starkregen. Das Gewitter traf Leipzig um kurz vor 18 Uhr, nachdem es zuvor schon in Sachsen-Anhalt und Thüringen gewütet und die Hitze der vergangenen Tage jäh beendet hatte. Der Wetterdienst Kachelmann-Wetter bezeichnete das Unwetter sogar als „Superzelle“.

Besonders heftig traf es den Westen Leipzigs. Bis ungefähr 18.30 Uhr musste die Feuerwehr in der Messestadt zu 41 Einsätzen ausrücken so Harald Effenberger aus der Leistelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de. Mehrere Keller seien vollgelaufen, auch um heruntergefallene Äste mussten sich die Kameraden kümmern. Zudem stürzte in der Pflugkstraße in Mölkau ein Baum um. In der Fockestraße lief eine Garage mit Autos voll.

Wegen der Unwetter kommt es derzeit auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Weil die Arthur-Hoffmann-Straße derzeit nicht befahrbar ist, verkehrt die Tram der Linie 9 zwischen den Haltestellen Peterssteinweg und Connewitzer Kreuz in beiden Richtungen über die Karl-Liebknecht-Straße. Am Busbahnhof Lindenau ist momentan die Unterführung überflutet, außerdem kam es hier zu einem Unfall. Die Fahrten Linien 8 in Richtung Grünau-Nord und 15 in Richtung Miltitz enden daher am Betriebshof an der Angerbrücke. Auf allen Linien kommt es wegen Überflutungen, umgestürzten Bäumen und Behinderung derzeit zu Verspätungen.

Noch könnte das Unwetter nicht ausgestanden sein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Stadt Leipzig und die Landkreise Leipzig und Nordsachsen bis 20 Uhr vor starken Gewittern.

