Sechs Leipziger ziehen in den neuen Bundestag – 37 aus Sachsen

Leipzig. Leipzig. Insgesamt 37 sächsische Abgeordnete werden den Freistaat im neuen Bundestag vertreten. Zwölf davon gehören der CDU-Fraktion an, zehn wurden als Kandidaten der gewählt. Die Linke zieht mit sechs sächsischen Abgeordneten nach Berlin, die SPD mit vier, die FDP mit drei und die sächsischen Grünen schicken zwei. Frauke Petry, die für die AfD in der Sächsischen Schweiz ein direktes Mandat gewinnen konnte, kündigte am Montag allerdings bereits an, nicht für diese Partei im Bundestag sitzen zu wollen.

Unter den sächsischen Bundestagsabgeordneten sind auch fünf aus Leipzig. Dabei sind natürlich die beiden Wahlgewinner in der Messestadt: Jens Lehmann (CDU) und Sören Pellmann (Linke). Zudem schaffen es auch noch Siegbert Droese und Christoph Neumann, die AfD-Kandidat im Leipzig Süden und Norden, Monika Lazar (Grüne), im Süden angetreten, sowie Daniela Kolbe (SPD) aus dem nördlichen Wahlkreis über die Listenplätze ihrer Parteien in den neuen Bundestag.

mpu