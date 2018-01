Sechs Prozent mehr Lohn: Warnstreik im Leipziger Porschewerk

Leipzig. Mehrere Hundert Mitarbeiter des Leipziger Porsche-Werks sind am Dienstag in den Warnstreik getreten. Die IG Metall fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von sechs Prozent, individuelle Wahlmöglichkeiten bei temporären Verkürzungen von Arbeitszeiten sowie Verhandlungen über eine Angleichung der Arbeitszeiten in Ost- und Westdeutschland an. Im Westen werde 35 Stunde pro Woche gearbeitet, im Osten dagegen 38, hieß es.

Der Streik in Leipzig ist Teil eines bundesweiten Arbeitskampfes in der Metall- und Elektroindustrie. Seit vergangener Woche sind mehr als 376.000 aus rund 1.900 Betrieben dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. In der vergangenen Woche waren bereits etwa 100 Beschäftigte der Leipziger Dependancen von Leesys und TAKRAF in den Warnstreik getreten.

mpu