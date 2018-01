Sechs Richtige: Leipziger Lottospieler gewinnt 1,3 Millionen Euro

Leipzig. Ein Leipziger Lottospieler hat gleich zum Jahresbeginn einen Millionengewinn abgeräumt. Nach Angaben von Sachsenlotto erhält der Messestädter für die Ziehung am Samstag – bei der die Zahlen 5, 14, 32, 37, 46, 47 und die Zusatzzahl 0 ermittelt wurden – für seine sechs Richtigen insgesamt 1.351.671 Euro. Bundesweit hatten zwei Mitspieler die richtigen Zahlen getippt. Im Jackpot waren zehn Millionen Euro.

„Der Leipziger hat dabei auf das Mehrwochenspiel gesetzt – er hat seinen Spielschein bereits vor Weihnachten für fünf Ziehungen in Folge abgegeben. Dies kann auf einen Urlaub hinweisen, vielleicht hat der Glückspilz daher noch nichts von seinem Millionengewinn bemerkt“, so Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke Montag. Der frischgebackene Millionär müsse seinen Gewinn nun allerdings selbst anmelden. Dafür gilt eine Frist von drei Jahren, so Waschke weiter.

Im Rückblick sei der aktuelle bereits der 131. Lottomillionär der sächsischen Spielgesellschaft. Im vergangenen Jahr war der Freistaat bei Millionengewinnen allerdings ganz leer ausgegangen. Das beste Jahr für sächsische Lottospieler war demnach 2001: Damals konnte sich 15 Menschen im Freistaat über Millionengewinne freuen – allerdings noch in D-Mark.

Von mpu