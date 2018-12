Leipzig

Seit 10 Uhr steht Steve Schumann am Herd. Vor ihm warten Klöße darauf, ins Wasser zum Ziehen gelassen zu werden. Rotkohl und Seitan köcheln in den Töpfen daneben. Mit circa fünfzehn Personen hat der Sozialpädagoge gerechnet. „Es ist schwer zu planen, wer kommt“, sagt er. Aber einige, die sehr lange nicht in der Villa waren, seien heute da, um zu Wichteln und Weihnachten zu feiern.

Für die Weihnachtsfeier tauschen die Jugendlichen mit den Sozialarbeitern im Jugendtreff des soziokulturellen Zentrums die Rollen. Normalerweise sind sie es, die einmal in der Woche in der Experimentierküche – wenn sich genügend Leute finden – kochen. „Wir haben vor einigen Jahren Feierrituale eingeführt“, erklärt Marion Müller, die auch als Sozialpädagogin in der Villa arbeitet. „Das fing damit an, dass alle Jugendweihe hatten.“ Damals gab es den Wunsch der Jugendlichen, mit Sekt anzustoßen. Alkohol im Jugendtreff, das passte nicht zusammen. „Wir haben dann zusammen überlegt: Wie kann man noch anders feiern? Und das haben wir dann zelebriert.“

Dazu gehört auch der bewusste Verzicht auf Fleisch. „Fleisch kann man anderswo essen. Manchmal merken es die Jugendlichen gar nicht. Es gibt auch Jugendliche, die Magenprobleme haben und Übersäuerungen spüren. Für die ist es ganz gut, wenn sie wissen, was sie essen“, sagt Müller. Aber der Ernährungsaspekt sei nur das eine. „Im Vordergrund steht, dass die Jugendlichen sich zurücklehnen können und sich bekochen lassen. Die Erfahrung, dass sie das genießen können und dass das ein schönes Ritual ist, das auch zu Weihnachten gehört, sollen sie machen.“ Müller hofft, dass diese Kindheitserfahrung die meisten Zuhause kennenlernen. Aber ihr Kollege weiß, dass das nicht in allen Familien der Fall ist.

Müssen an Weihnachten nicht kochen, lugen aber trotzdem schon mal in die Töpfe: David (18) und Mary Jane (17) in der Leipziger Villa. Quelle: Christian Modla

Er feiere Weihnachten „normal mit seiner Familie“, erzählt der 16-jährige Justin. Seit mehr als sieben Jahren kommt er in das soziokulturelle Zentrum. Wie er seien viele jetzt in einer Ausbildung und haben nicht mehr so viel Zeit. Neben der schulischen Ausbildung zum Krankenpflegehelfer und dem Schichtdienst im Praktikum bleibe auch ihm wenig Zeit, die alte Clique wiederzusehen.

Auch Mary Jane feiert mit ihrer Familie und Verwandten. „Da kommen alle zu meiner Oma. Wir essen zuerst Kuchen, spielen ein paar Brettspiele. Danach gibt’s zu essen und dann, nach Wiener, Kartoffelsalat und Senf, ist Bescherung“, sagt sie. Ähnlich geht es auch bei der ebenfalls 17-jährigen Seline zu. Trotzdem braucht es auch für sie das Weihnachtstreffen in der Villa. „Das ist jedes Jahr etwas Besonderes für uns. Weil wir kommen alle zusammen und können erzählen, was wir nächstes Jahr machen wollen.“ Seit sie drei Jahre alt sei, komme sie mit ihren Geschwistern vorbei. „Es macht mir sehr viel Spaß, hier zu sein. Weil ich hier Freunde habe und Leute, die mich akzeptieren und ich auch meinen Hobbys wie Tanzen oder Singen nachgehen kann.“

„Für mich ist die Villa wie ein zweites Zuhause.“, sagt auch Mary Jane. Eins das bedroht ist. Die Villa gehört zu etwa 39 Kinder- und Jugendprojekten, die gefährdet sind, nicht mehr durch die Stadt mitfinanziert zu werden (die LVZ berichtete). „Im Moment sieht es auch noch so aus, das wir nicht gefördert werden“, sagt Sozialpädagogin Müller. Das sei schwer nachzuvollziehen. „Es gibt einen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen, die brauchen Orte in ihrer Freizeit, wo sie hingehen können und die sie sich auch leisten können.“ Die meisten Angebote sind nicht kostenlos. Anders in der Villa, hier wird weitgehend auf Teilnehmergebühren verzichtet. „Nicht alle Jugendlichen haben die Möglichkeit, eine Musikschule oder einen Tanzkurs zu besuchen.“ Auch die bräuchten Orte, um sich auszuprobieren. „Man hat einfach noch einmal eine andere Welt als die, die die Familie, Schule oder Berufsausbildung bedeutet. In der kann man sich als junger Mensch noch einmal anders erleben und entdecken, was man kann“, sagt Müller.

Von Manuel Niemann