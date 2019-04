Kommt Yoko Ono zu ihrer Ausstellung „Peace is Power“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig? Fest steht: Die Schau wird am Mittwoch um 18 Uhr eröffnet. Erwartet wird ein Besucheransturm. Zu sehen sind rund 70 Arbeiten und Werkreihen der 86-jährigen in New York lebenden Künstlerin.