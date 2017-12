Shitstorm nach Verkehrschaos: Innenminister legen Leipzig lahm

Leipzig. Tausende Autofahrer standen im Stau, Straßenbahnen kamen nicht mehr weiter: Die Innenministerkonferenz (IMK) legte am Donnerstag den Verkehr in weiten Teilen Leipzigs komplett lahm (LVZ.de berichtete). Vor allem die unangekündigte Vollsperrung der Käthe-Kollwitz-Straße am Nachmittag löste Chaos aus. Innenstadt-Ring, Jahnallee, Zschochersche Straße, Schleußiger Weg oder Wundtstraße – auf vielen Hauptstraßen gab es lange Blechkolonnen. Sogar bis Markkleeberg und Taucha staute sich der Verkehr. Im Internet löste der Kollaps im Feierabendverkehr einen Sturm der Entrüstung aus.

„Ich habe absolut kein Verständnis, dass so eine Veranstaltung mitten in der City stattfinden muss und die Bevölkerung und Anwohner vorher nichts von den Straßen-Sperrungen erfahren haben“, kritisierte Tina Nitz auf der Facebook-Seite der LVZ. Dagmar Ziebarth hatte ebenfalls „null Verständnis, dies in einer Zeit zu machen, wo berufstätige Leute einfach nur nach Hause wollen“. Unmut äußerten viele Leser darüber, dass während der Handball-WM und dem Weihnachtsmarkt ein weiteres Großereignis mitten in die Innenstadt gelegt wird. „Neue Messe oder generell eine andere Stadt wie Chemnitz wäre auch möglich gewesen, Herr Ulbig!“, meinte Rosel Glöckner. Und Jacqueline Hermann sprach vielen frustrierten Autofahrern aus der Seele: „Unser öffentliches Leben kommt zum Stillstand nur weil ein paar ‚wichtige‘ Leute von A nach B wollen.“

Innenminister Ulbig gibt Demonstranten Mitschuld

Grund für die Polizeiabsperrung rund um die Käthe-Kollwitz-Straße war das zuvor aus Sicherheitsgründen streng geheim gehaltene Kamingespräch der Minister in den Räumen des Club International. In der Meyerschen Villa trafen sich die Ressortchefs der 16 Bundesländer und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Nachmittag hinter verschlossenen Türen. Anschließend wurden sie zum Abendessen in Auerbachs Keller chauffiert. Rund um die Villa im Bachviertel wurden Gitterabsperrungen aufgestellt, Polizeiboote fuhren über das Elsterflutbett. Die Beamten riegelten die Straße komplett ab, über Stunden gab es für Autos und die Straßenbahnlinien 1, 2 und 14 kein Durchkommen mehr.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) verteidigte am Freitag die Wahl der Veranstaltungsorte im Gespräch mit der LVZ und zog dabei Parallelen zur Leipziger Olympia-Bewerbung. „Die Tagungsmöglichkeiten in Leipzig waren einfach ideal. Ich habe immer gesagt, das wird die IMK der kurzen Wege werden“, so Ulbig. „Dass wir einmal durch die Stadt gefahren sind, hat auch damit zu tun, dass man seinen Gästen einiges mit Stolz zeigen will – die alte Meyersche Villa beispielsweise, wo die Enzyklopädie geschaffen wurde“, erklärte Ulbig. Hier posierten die Minister auch für ihr gemeinsames Gruppenfoto im Treppenhaus.

Für die Verkehrseinschränkungen bat Ulbig die Leipziger um Nachsicht und gab den Protesten auch eine Mitschuld. „Letztlich war weniger die Konferenz der Grund, sondern die Demonstrationen drum herum. Das muss man der Fairness halber mit in Betracht ziehen“, so der Minister. Dass der angemeldete Aufzug der Konferenzgegner erst Stunden später am Hauptbahnhof startete – und zudem frühzeitig angekündigt wurde – ließ der Minister dabei unerwähnt. Selbst bei der Leipziger Polizei hieß es hinter vorgehaltener Hand: „Wir haben das Übel kommen sehen.“ Durch die Sperrung der Kollwitz-Straße waren alle Ausweichrouten innerhalb kürzester Zeit komplett verstopft. Wer den Konferenzort am Zoo umfahren wollte, fuhr gewissermaßen ins offene Messer – und steckte fest. Ein Verkehrskonzept mit ausgeschilderten Umleitungen oder Polizisten, die den Verkehr regelten, suchten Autofahrer vergeblich.

Selbst die LVB waren nicht eingeweiht

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hatten erst wenige Stunden zuvor von der Polizei von der überraschenden Vollsperrung erfahren. Dementsprechend spät konnten sie erst ihre Kunden darüber informieren – obwohl es im Vorfeld Gespräche mit der Polizei gab. Umleitungen mussten kurzfristig organisiert werden, es kam zu Verspätungen von 30 Minuten und mehr. Der Frust der Fahrgäste entlud sich laut Unternehmenssprecher Marc Backhaus bei den Fahrern ebenso wie am Servicetelefon. Auch die mobilen Servicemitarbeiter der LVB, die auf der Käthe-Kollwitz-Straße im Einsatz waren, hatten keinen leichten Job. „Den Kollegen ist viel Wut entgegengeschlagen“, berichtete Backhaus.

Da half nur Durchhaltevermögen – oder Galgenhumor wie bei Radio Leipzig. Moderator Roman Knoblauch sah auf seinen Monitoren am Nachmittag „nur noch rot“ auf Leipzigs Straßen und versuchte die Zuhörer mit aufzumuntern. „Wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt sind, bleiben Sie dort. Trinken Sie einfach noch ein, zwei Glühwein.“ Dann werde der Heimweg nicht ganz so schlimm.

