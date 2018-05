Leipzig

Immer wieder steht der Leipziger Hauptbahnhof im Fokus der Kriminalitätsbekämpfung. Die Polizei ist dort oft zu Kontrollen unterwegs. Doch auch in anderen Städten haben die Verkehrsknotenpunkte teilweise einen schlechten Ruf. Im Rahmen eines Verbundprojekts soll nun unter anderem das Sicherheitsempfinden und das Lebensgefühl der Menschen im Bahnhofsumfeld erforscht werden, teilte das Ordnungsamt am Donnerstag mit

Dazu erhalten ab kommender Woche insgesamt 7500 Leipziger entsprechende Unterlagen. Neben der Messestadt werden auch Bürger in Düsseldorf und München befragt. Beteiligt an dem Projekt sind neben den drei Kommunen der Kommunale Präventionsrat Leipzig und die Unis Tübingen und Wuppertal. Bereits im März waren mehrere hundert Menschen in einem Vortest befragt worden.

„Als Ankunftsort und Tor zur Innenstadt sollen Bahnhöfe das Aushängeschild der Stadt sein. Vielfach gelten jedoch die Bahnhofsgebiete in Großstädten als ‚Schmuddelkinder‘ mit zahlreich Problemlagen“, heißt es von der Stadt. Auf Basis der Befragung soll dann ein Präventions- und Handlungskonzept für die jeweiligen Bahnhofviertel erarbeitet werden.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass die registrierten Straftaten am Leipziger Hauptbahnhof stark zugenommen hatten.

Von luc