Leipzig

Es ist ein weiterer Rückschlag für die Leipziger Clublandschaft: Wegen Sicherheitsbedenken schließt die Alte Damenhandschuhfabrik im Leipziger Westen ihre Tore. Der Club in der Klingenstraße sieht sich eigenen Angaben zufolge nicht mehr in der Lage, das Wohlergehen der Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten. Am Freitag sagten die Betreiber nun alle geplanten Veranstaltungen ab. In einem Facebook-Post aus der vergangenen Woche hatten sie von „erheblichen baulichen Mängeln“ gesprochen.

Laut Club ist der Vermieter mehrfach auf die Probleme hingewiesen worden. Nach einer Mietkürzung und einem darauf folgenden Mietstreit habe der Vermieter den Betreibern zum 31. August 2018 gekündigt.

Kein unbedenklicher Ablauf möglich

Trotzdem sollten zumindest alle für den August geplanten Veranstaltungen stattfinden, hieß es Anfang des Monats. Am Freitag kam dann allerdings die schlechte Nachricht: „Aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken für unsere Besucher und Mitarbeiter, sehen wir uns derzeit nicht im Stande einen planbaren, reibungslosen und unbedenklichen Veranstaltungsablauf zu gewährleisten“, heißt es in einem neuen Post der Alten Damenhandschuhfabrik.

Das betrifft den Angaben zufolge unter anderem einen Flohmarkt und das Kinder- und Jugendfestival „Beatz im Kiez“. Für letzteres suchen die Veranstalter einen Ausweichort. Der schon für Sonntag angesetzte Flohmarkt „Kram, Krempel & Klimbim“ soll statt in der Damenhandschuhfabrik im Heiter bis Wolkig am Bürgerbahnhof Plagwitz stattfinden.

Nächstes Aus nach 4rooms

„Die Entscheidung der Absagen fällt uns außerordentlich schwer, aber erscheint uns in der aktuellen Situation leider alternativlos“, so der Club.

Mit dem Ende der Alten Damenhandschuhfabrik verliert die Leipziger Clublandschaft nach dem 4rooms in Reudnitz einen weiteren traditionsreichen Veranstaltungsort. Auch das So&So und der TV-Club im Leipziger Norden bangen derzeit um ihre Zukunft.

Von jhz