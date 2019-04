Leipzig

Nicht nur rund um Leipzig ist am 1. Mai eine Menge los. Auch in der Messestadt locken am 1. Mai bei 18 Grad und heiterem Frühlingswetter viele Veranstaltungen. Größter Publikumsmagnet dürfte der traditionelle Aufgalopp auf der Pferderennbahn im Scheibenholz sein. Auch in diesem Jahr werden zum Saisonstart in Sachsens ältester Sportstätte wieder mehr als 20.000 Besucher erwartet.

Auch im Leipziger Zoo, im Kanupark, am Völkerschlachtdenkmal oder beim HC Leipzig ist einiges los. Wir haben die Leipziger gefragt, was sie am 1. Mai vorhaben – und geben im Video sieben Tipps für einen Ausflug am Maifeiertag:

LVZ