Landsberg/Halle - . Ein Siebenjähriger hat sich allein von Halle aus auf den Weg zum Leipziger Zoo gemacht. Per Bahn war der Junge am Mittwochnachmittag schon bis nach Landsberg im Saalekreis gefahren, wo ihn auf dem Bahnsteig aufmerksame Reisende entdeckten, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn brachte den Siebenjährigen zur Bundespolizei nach Halle - dort holte die Mutter das Kind wenig später ab.

Von LVZ