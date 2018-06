Leipzig

114 Millionen Euro – so viel Geld wie im vergangenen Jahr hat der Leipziger Stadtkonzern LVV noch nie verdient. Sonst waren eher 20 Millionen Euro üblich, manchmal gab es sogar Verluste. Allerdings beruhte das Rekordergebnis für 2017 vor allem auf einem Sondereffekt, der sich so nie wiederholen wird, erklärte Finanzgeschäftsführer Volkmar Müller am Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz. „Nach der Gerichtsentscheidung des Londoner Supreme Court besteht keinerlei Gefahr mehr, dass wir für die Heininger-Wetten im Umfang von 500 Millionen Euro aufkommen müssen.“ Deshalb seien rückwirkend für die Bilanz 2017 nun alle Rückstellungen über fast 91 Millionen Euro aufgelöst worden, die der Konzern vorsorglich gebildet hatte.

Mehr Investitionen, weniger Schulden

Ohne diesen Sondereffekt wäre der Gewinn (nach Steuern) von 6 auf 23 Millionen Euro geklettert. Im vergangenen Jahr konnte die Leipziger Gruppe ihre Investitionen auf 178 Millionen Euro leicht steigern und die Bank-Schulden auf 572 Millionen Euro leicht verringern, erläuterte der neue Konzernchef Michael Theis. Einmal mehr erfüllt worden sei das wichtigste Ziel: 45 Millionen Euro als Zuschuss für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zu erwirtschaften. „Auch haben wir 130 Vereine und Projekte – vom Kita-Fest bis zum Fußball-Bundesligisten – als Sponsor unterstützt.“ Einziger Wermutstropfen: Das für Kreditaufnahmen wichtige „operative Ergebnis“ sank um sechs auf 210 Millionen Euro. Eigentlich war hier bis zum Jahr 2020 eine Steigerung auf 230 Millionen Euro angepeilt.

Neue Führungsstruktur steht

Der Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gratulierte den 4700 Mitarbeitern zum „sehr guten Geschäftsjahr“. Die Leipziger Gruppe gestalte mit einem gewaltigen Investitionsprogramm, das bis zum Jahr 2030 mehr als 3,6 Milliarden Euro umfassen soll, das Wachstum der Messestadt zuverlässig mit. Zugleich partizipiere sie stark davon. Seit Mai arbeite die Konzernleitung mit vierköpfiger Führungsstruktur. Neben Theis (der von den Wasserwerken kam) sowie Müller gehören dazu LVB-Chef Ulf Middelberg und Karsten Rogall von den Stadtwerken. Die Chefposten der Aufsichtsräte der drei großen Tochterfirmen sollen künftig von Fachbürgermeistern besetzt werden. Er hoffe, dass im August eine Lösung bei den Stadtwerken gefunden wird, da Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht (CDU) wahrscheinlich länger krankheitsbedingt dieses Mandat nicht ausüben kann, so Jung. Zum Aufsichtsratschef der LVB wurde unlängst Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) gewählt. Er löste dort den früheren Konzernchef Norbert Menke ab, welcher das Unternehmen im April verlassen hat. Bei den Wasserwerken gilt ein baldiger Wechsel von Volkmar Müller zu Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) als naheliegend. Stadtwerke-Chef Johannes Kleinsorg kann seinen Vertrag, der laut Jung bis Ende August 2019 läuft, weiter erfüllen. Bei den Einkommen der Top-Manager, die in den Geschäftsberichten stehen, gab es 2017 gegenüber 2016 kaum Veränderungen. An der Spitze lag Kleinsorg mit 335 000 Euro.

Acht Millionen Fahrgäste zusätzlich

Die LVB sind endgültig aus dem Tief nach der Eröffnung des Citytunnels 2013 heraus, erläuterte Müller. 2017 stiegen die Fahrgastzahlen um weitere acht Millionen auf 156 Millionen. „Das ist überaus erfreulich, weil die Transportkosten nicht in gleicher Höhe mitwachsen.“ Theis verwies auf höhere Abo-Zahlen, die 112 neuen Ticketautomaten sowie den Konsum als zusätzlichen Vertriebspartner. Über die Mobilitätsplattform „Leipzig mobil“ könnten nun auch Taxis genutzt werden. Um die Fahrpreise nicht ausufern zu lassen, wollen die LVB für ihre Investitionen in Zukunft mehr Fördermittel einwerben.

Erfolge in Danzig und Bischofferode

Von den 54 Millionen Euro Jahresgewinn, den die Stadtwerke einfuhren, darf der Energieversorger diesmal 10,5 Millionen Euro behalten, um seine Investitionskraft zu stärken. Das lange Zeit desaströse Holzkraftwerk in Bischofferode erzielte sein bestes Ergebnis aller Zeiten, auch die Windräder liefen gut. Jung betonte, die polnische Fernwärme-Gesellschaft GPEC habe wieder zehn Millionen Euro Gewinn beigesteuert. „Besonders stolz sind wir auf unser sehr schönes Urenkel-Kind in Danzig“, lobte er. Sie entwickle sich so ausgezeichnet, dass der Stadtkonzern ein „indikatives Angebot“ zum Kauf durch den polnischen Staatskonzern PGE zwar diskutiert, aber die Gespräche nicht weiter vertieft habe. „Es gibt zurzeit keinen Grund, darauf einzugehen, doch wir bleiben in Kontakt, schlagen die Tür nie zu.“

Höhere Ausschüttung an ZV Wall

Von den 30 Millionen Euro Gewinn der Wasserwerke werden elf Millionen an die im ZV Wall organisierten Umland-Städte ausgeschüttet. Mehr als sonst, weil auch sie wegen der Londoner Gerichtsprozesse jahrelang Zurückhaltung üben mussten.

Von Jens Rometsch