Leipzig. Das Jahr 2016 muss für seinen Nachfolger Platz machen. Das ist definitiv ein Grund zum Feiern. Nun hat sich der Jahreswechsel über mehrere Monate hin angekündigt, für Kurzentschlossene könnte es daher knapp werden. LVZ.de bietet einen Überblick eineger ausgewählter Last-Minute-Partys und Alternativen für ruhige Gemüter wie auch Frischluft-Freunde.

Rund um den Augustusplatz

Wer den Jahreswechsel auf dem Augustusplatz verbringen, vorher aber nicht frieren möchte, der sollte die Silvester-Gala in der Oper Leipzig ins Auge fassen. Mit einem Potpourri aus Oper, Operette, Musical und Ballett startet das Haus in den Abend. Einige wenige Tickets sind noch zu haben. Ab 22 Uhr feiert dann das Ensemble mit den Leipzigern im Foyer, Flanierkarten gibt es zu 39 Euro. Die Konzerte „Goldenes Wien“ des Gewandhauses auf der anderen Seite des Platzes sind allerdings bereits ausverkauft. In 130 Metern Höhe bietet der Uni-Riese am Augustusplatz die beste Sicht auf die Feuerwerke in der Stadt. Zugang zur Plattform gibt es ab 23.30 Uhr für 50 Euro – ein Piccolo Sekt mit dabei.

Im Alten Leipziger Stadtbad wird am 31. Dezember die Dinner-Show „Amore Mio“ geboten. Dabei kommen vier Gänge auf den Tisch, auf die Bühne kommt Varieté: Seiltanz, Akrobatik, Komik, Illusionen und ein Show-Ballett. Wenige Restkarten für den Silvester-Abend gibt es noch.

Welches Feuerwerk der Normalbürger erwerben kann, ist kurz vor Silvester auf dem Agra-Gelände gezeigt worden. Zum sogenannten "Vorschießen" einen Tag vor Verkaufsbeginn präsentierten die Händler Raketen und Batterien der Klasse II. (Bilder: Dirk Knofe) Zur Bildergalerie

Mit Musik hinüber nach 2017

Stilvoll wird es zum Jahreswechsel im Felsenkeller . Flapper-Kleider und gut geschnittene Anzüge sind zur 20er-Jahre-Party vorgeschrieben. Dafür werden Electro-Swing und auf der Bühne live Balkan-Beats, Reggae und Swing geboten. Knapp 100 Karten sind noch zu haben. In Ilses Erika wollen es Berufszyniker Ralf Donis und RB-Stadionsprecher Tim Thoelke wissen und wagen tatsächlich einen Jahresrückblick, aber auch einen Ausblick auf das Neue: „Es hört auf den schönen Namen 2017“.

Zehn Fuß-Minuten entfernt gibt es in der Distillery elektronische Tanzmusik auf die Ohren. Die Resident-DJs (Christian Müller, Vincent Neumann und andere) laden zum Jahresendfest. Wenige Meter weiter bleibt das Institut für Zukunft Silvester zu. „Mit dem Ende dieses Jahres zum Vergessen gibt es kaum einen Grund zu feiern“, so die Betreiber. Um Verzweifelten dennoch eine Zuflucht zu bieten, gehen um 2 Uhr die Türen auf – Voiski, Ena Lind, Phillip Lauer und Konsorten stöpseln sich ins Mischpult ein.

Besinnlichkeit statt Böller – Kirchen laden zum ruhigen Jahresausklang

Ruhe und Einkehr versprechen am letzten Tag des Jahres Leipzigs Gotteshäuser. Ab 18 Uhr lädt die Peterskirche zum Konzert. In der Thomaskirche lässt sich ab 21 Uhr im Rahmen eines Orgelkonzerts das Jahr beschließen. Nebenan in der Nikolaikirche wird es ab 21 Uhr ebenfalls konzertant.

Bier statt Böller – Connewitzer Kreuz und frische Luft

Neben privaten Partys und organisierten Veranstaltungen lockt auch der illuminierte Nachthimmel über Leipzig. Seit Jahrzehnten zieht der Fockeberg im Leipziger Süden Schaulustige an, die den Blick über die Stadt genießen wollen. Auch der Wackelturm im Rosental bietet einen grandiosen Ausblick – viel Platz ist auf der Plattform allerdings nicht. Erfahrungsgemäß ist auch die Stimmung an der Sachsenbrücke ausgelassen und das Feuerwerk gut zu beobachten.

Am Connewitzer Kreuz könnte in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Früher Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und Polizei ist es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden. Nach einem Versammlungsverbot 2015 im Nachgang der Ausschreitungen vom 12. Dezember gibt es für 2016 bislang keine Aussagen seitens der Behörden zu Einschränkungen. Ordnungsamt und Polizei beraten aber erst am Mittwochnachmittag die Lage. Die Partei Die PARTEI ist zuversichtlich. Sie hat bereits für den Silvesterabend ab 23 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Titel „Bier statt Böller" aufgerufen. Mit dem Protest will Leipzigs Parteichef Thomas Kumbernuß auf die Gefahren von Feuerwerk für Tiere hinweisen.