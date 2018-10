Leipzig

Die Skala und kein Ende: Am 12. Oktober wird sich erneut der Kultur-Fachausschuss mit der Zukunft der früheren Theaterspielstätte in der Gottschedstraße 16 beschäftigen. Das erklärte SPD-Stadtrat Axel Dyck gegenüber der LVZ. „Die Zeit drängt, um zu einer vernünftigen Lösung im Sinne einer dauerhaften kulturellen Nutzung zu kommen“, sagte er.

Kaufvertrag bereits unterzeichnet

Das Verkaufsverfahren für die 2012 geschlossene Spielstätte hänge nun schon seit fast einem Jahr in der Schwebe. 2017 hatte der Grundstücksverkehrsausschuss beschlossen, dass die Kommune das Gebäude für 1,8 Millionen Euro an die damals noch in Gründung befindliche Firma Kulturstätten Jäger GmbH veräußern soll. Dieser Investor aus dem Baubereich plante, das denkmalgeschützte Ensemble zu sanieren und langfristig kulturell zu nutzen. Ein später unterschriebener Kaufvertrag war nach LVZ-Informationen an Bedingungen geknüpft. So sollten die Theaterräume im Erdgeschoss an den Verein Jazzclub Leipzig für Konzerte und Veranstaltungen vermietet werden. Auch wurden Fristen festgelegt, binnen derer ein Bauantrag zu stellen sei.

Keine Einigung mit Jazzclub

Da sich nichts Erkennbares tat, brachten im August 2018 die Stadträte Werner Kujat (Linke), Axel Dyck (SPD) und Gesine Märtens (Grüne) einen neuen Antrag in die Ratsversammlung ein. Sie forderten, den Verkaufsprozess zu stoppen. „Mittlerweile ist abzusehen, dass der Investor seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt keine schriftliche Vereinbarung mit dem Jazzclub“, argumentierten sie. Folglich solle die Stadt das 1882 errichtete Gebäude behalten und dem Jazzclub einen Erbbauvertrag zum vergünstigten Zins von drei Prozent des aktuellen Verkehrswerts anbieten. Auch andere Kulturinitiativen könnten dann in City-Nähe bezahlbare Büro- und Veranstaltungsräume finden. „Das Problem ist, je länger alles dauert, umso höher steigt der Verkehrswert“, so Dyck. Irgendwann könnte so selbst die Erbpacht-Regelung für kulturelle Nutzungen zu teuer sein.

Liegenschaftsamt kündigt Stellungnahme an

Inzwischen kursierten allerlei Gerüchte zum Sachstand. „Was davon stimmt, können wir nur schwer überprüfen“, so Dyck. Im Rathaus werde jetzt ein Verwaltungsstandpunkt zum Antrag der drei Stadträte erarbeitet, erklärte das Liegenschaftsamt. Berücksichtigung finde dabei auch der Verkaufsbeschluss von 2017.

Von Jens Rometsch