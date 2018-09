Leipzig

Sachsen fehlen Lehrer – im neuen Schuljahr 2018/2019 mehr als 200. Auch in der Stadt und im Kreis Leipzig klaffen Lücken. Mit Ankündigung der Staatsregierung in Dresden, ab dem 1. Januar 2019 Lehrer im Alter bis 42 Jahre und Berufseinsteiger verbeamten zu wollen, ist Bewegung in den Markt gekommen. Per 1. August verzeichnete das sächsische Kultusministerium bei den Zu- und Abwanderungsbewegungen ein in dieser Höhe unerwartetes Plus von 52 Kollegen. 19 Lehrer verließen den Freistaat, 71 zog es aus anderen Bundesländern an Elbe und Elster. „Das ist in dieser Höhe ungewohnt“, sagt Roman Schulz, der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub). „Wir registrieren mit Freude, dass die angekündigte Verbeamtung langsam Wirkung zeigt. Auch die unverbindlichen Anfragen in unseren Personalreferaten haben zugenommen; allein 30 bis 40 im ersten Halbjahr seit März dieses Jahres“, so Schulz.

„Die Verbeamtung ist kein Allheilmittel“

Unter denen, die sich gegenwärtig für einen Wechsel nach Sachsen interessieren, sind vor allem junge Pädagogen. Sie sind unter 42, wurden einst im Freistaat ausgebildet und wohnen nach wie vor dort. Ihrem Job aber gehen sie in Sachsen-Anhalt, Bayern oder Brandenburg nach. Etliche Lehrer mit Lebensmittelpunkt Leipzig und Umgebung pendeln zum Beispiel ins 60 Kilometer entfernte Merseburg. Über die A 38 sind Fachleute wie Katja Günther in 35 bis 40 Minuten an ihrer Schule. Dort unterrichten sie dann als vereidigte Staatsdiener. Im Freundes- und Kollegenkreis der 37-jährigen Französisch- und Englischlehrerin wird in diesen Tagen viel über die sächsische Kultusinitiative diskutiert – vor allem über den Lockruf Verbeamtung. Doch die, die der Freistaat gern zurückhaben möchte, sind bislang skeptisch. „Es ist nicht so, dass wir jetzt alle mit wehenden Fahnen zurück in unser Heimatbundesland drängen. Einige haben Bedenken“, schildert Katja Günther. Die Aussicht, künftig auch in Sachsen als Beamter vor der Klasse zu stehen, sei zwar verlockend, „doch die Verbeamtung ist kein Allheilmittel. Der Freistaat sollte potenziellen Bewerbern nur das anbieten, was er tatsächlich willens ist zu geben, und endlich verbindliche Angebote schaffen. Es gibt durchaus junge, in Sachsen arbeitende Lehrer, die haben sich bewusst gegen eine Verbeamtung entschieden, weil sie nicht als Manövriermasse des Kultusministeriums gelten wollen.“

„In vier Jahren holen wir Sie nach Sachsen zurück“

Bei Katja Günther und Kollegen schwingt schon ein wenig Enttäuschung mit, wenn es um den beruflichen Werdegang geht. Eine Gymnasiallehrerin erzählt: „Ich habe mein Referendariat zwischen 2007 und 2009 in Sachsen absolviert. Von den mehr als 120 Berufseinsteigern damals durfte nur eine Handvoll bleiben. Die anderen in Leipzig ausgebildeten Referendare wurden mit den Worten aussortiert: ,Gehen Sie erst mal in andere Bundesländer. In vier Jahren holen wir Sie nach Sachsen zurück.‘“ Daraufhin seien zig Kommilitonen in die Ferne ausgewichen – nach Hamburg oder Niedersachsen, wo sie mit Kusshand empfangen wurden. „Diese Leute werden jetzt bestimmt nicht wiederkommen. Die haben sich in der Zwischenzeit eine Existenz aufgebaut.“ Bitter sei, dass Sachsen vor 10, 15 Jahren viel Geld in eine exzellente Lehrerausbildung investiert habe, um den Nachwuchs dann erst einmal wegzuschicken, konstatiert die junge Frau. „Jetzt wollen sie uns plötzlich wiederhaben. Warum kann der Bedarf an Lehrern nicht langfristig anhand von Geburtenraten und der Altersentwicklung bei den Lehrkräften ermittelt werden?“ Der Freistaat dürfe nicht verpassen, hier und heute genügend neue Stellen zu schaffen, damit die älteren die jüngeren Kollegen noch einige Jahre einarbeiten können. „Du lernst dabei. Das funktioniert in Sachsen-Anhalt gut. Der Austausch mit Fachkollegen ist bereichernd“, sagt die Pädagogin.

Mancher würde sich auf einen Deal einlassen

Unter den Merseburg-Pendlern um Katja Günther sind durchaus Wechselwillige – wenngleich alle mit dem Land Sachsen-Anhalt als Arbeitgeber zufrieden sind. Die Beweggründe für eine Bewerbung in Sachsen sind überwiegend pragmatischer Natur: der kürzere Arbeitsweg, vor allem wenn eigene Kinder im Spiel sind, die nachmittags und abends betreut werden möchten; das Ferienproblem, denn Sachsen und Sachsen-Anhalt schließen ihre Schulen in den seltensten Fällen parallel; die Sorge, als Beamter in Gebiete von Sachsen-Anhalt versetzt zu werden, die von Leipzig deutlich weiter als 60 Kilometer entfernt sind. Es werden auch Forderungen aufgestellt: sofortige Übernahme ins Beamtenverhältnis, auch wenn im alten Bundesland noch die Probezeit gilt; keine erneute Gesundheitsprüfung; gleiche Be-soldungsstufe/-höhe; Anrechnung der bisherigen Zeiten als Lehrkraft, auch an Privatschulen; Einsatz an der Schulform, für die die Kollegin/der Kollege ausgebildet ist. Mancher würde sich sogar auf einen Deal einlassen, als Gymnasiallehrer zu-nächst für kurze Zeit an einer sächsischen Grundschule arbeiten, sofern das Salär von gymnasialem Niveau ist.

„Wir machen keine aggressiven Werbekampagnen“

Ganz so reibungslos und vor allem ganz so schnell dürften die Lehrer-Lücken also nicht zu schließen sein. Zumal Lasub-Sprecher Schulz klarstellt: „Wir machen keine aggressiven Werbekampagnen. Sachsen hält sich an das Fairplay der Kultusminister-Vereinbarung. Und alle Rückkehrwilligen benötigen eine Freigabe.“

Von Dominic Welters