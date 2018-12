Leipzig

Weich oder stachlig? Dünn oder bauchig? Groß oder klein? Welcher Weihnachtsbaum sollte es sein? Wer die Wahl hat, hat die Qual? Das Aussuchen, Abwägen, Entscheiden, wieder neu auswählen und schließlich endgültig entscheiden scheint ein beliebtes Ritual vor Weihnachten zu sein. So jedenfalls war es auf den Verkaufsplätzen für Christbäume zu beobachten.

Auch am Wochenende herrschte dort wieder reges Treiben. Doch wie bugsieren die Leipziger ihren Lieblingsbaum nach Hause? Ganz verschieden: so unterschiedlich die Bäume – so unterschiedlich der Transport zum Bestimmungsort für die nächsten Wochen oder sogar Monate.

Mit Frauenpower sind Anne Schellenberg (33) und Ute Eidson (56) dabei, ihre Nordmanntanne ins Wageninnere zu verfrachten. Motto – Hauptsache, es ist noch genügend Raum für uns beide, so das Mutter-Tochter-Gespann. „Ich habe für meine Familie schon einen Baum gefunden, jetzt noch der für die Gohliser Omi Ute“, erzählt Anne. Die Auswahl erfolge wie jedes Jahr am Platz hinter der Friedenskirche. „Das ist der beste“, findet die Krankenschwester aus Schönefeld: „Freundliche und hilfsbereite Leute; immer einen lockeren Spruch auf den Weg. Das könne beim Transport helfen. Schließlich müsse das gute Stück ( 1,85 groß; 38 Euro) noch drei Etagen hoch bugsiert werden. Fahrstuhl – Fehlanzeige. Alles kein Problem für das bewährte Team – weihnachtliche Hindernisse erhöhen eher den Spaßfaktor.

Letzterer zählt auch für Antonio Lucaciu (31). Eine Bedingung gebe es allerdings: „Es muss ein echter Weihnachtsbaum sein.“ Ihn hat der Musiker schnell gefunden. „Dieser hier duftet. Man riecht schon die Qualität.“ Nach Hause gehe es per Fahrradanhänger. Der biete nicht nur für Kinder ein gemütliches Plätzchen, sondern auch für das Bäumchen (1,20 klein). „Du kommst noch auf ein Schränkchen und bekommst dann leckere Süßigkeiten rangehängt“, verspricht der Gohliser dem Gehölz. Zusätzlich gebe es viel frische Luft und öfter ein paar Schluck Wasser. „Damit er mindestens vier Wochen durchhält.“ Diese Verweildauer hat auch eine Holzhausener Großfamilie – bestehend aus Marcus Römer (49), Oliver Römer (25) samt Freundin Monique ­Walter (22) – für ihre Nordmanntannen vorgesehen. Ganze drei davon sollen auf das Dach des Suzukis bugsiert werden. Jetzt noch die Spanngurte festgezurrt und ab mit der weihnachtlichen Fracht vom Platz am Völkerschlachtdenkmal gen Holzhausen. Dort angekommen, werden die drei Bäume mit roten und silbernen Kugeln geschmückt. „Von der Oma“, berichtet Monique: „Hoch lebe die Tradition.“

Diese hält auch Familie Altmann aus Großzschocher hoch. Der Platz in der Jahnallee vor der Kleinmesse habe sich bewährt, so Claudia (42) und sucht mit Tochter Lilly (13) den perfekten Baum zwischen mehreren Nordmanntannen aus. „Frisch geschlagen, schön füllig mit weichen Nadeln und nicht zu groß sollte diese sein. Damit der Baum in unser 20 Quadratmeter Wohnzimmer passt und ich mindestens bis Februar Freude daran habe“, so Claudia. Ehemann Ralf (46) hat auch ein paar Wörtchen mitzureden. Die Ruhe in Person steht er etliche Meter von der nadligen Galerie entfernt und schüttelt mal den Kopf, mal nickt er zustimmend. Schließlich hebt er den Daumen: Der richtige Baum oder besser das passende Bäumchen ist gefunden: Der Hüne (1,82 groß und 128 Kilo schwer; „alles Muskelmasse“) packt das Nordmanntännchen mit einer Hand auf seine Schulter und ab geht’s. Selbstverständlich zu Fuß. Vorweihnachtliches Fazit: Der Transport erfolgt ganz unterschiedlich. Die Nordmanntanne gefällt den meisten Kunden. Was die Größe betrifft, ist für jedes Wohnzimmer etwas dabei.

