Leipzig

In einer Eilentscheidung hat das Verfassungsgericht entschieden, dass bei der Europawahl am 26. Mai auch betreute Menschen abstimmen können. Dafür müssen sie jedoch einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis stellen – oder Einspruch gegen das Verzeichnis einlegen. Wie das Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig mitteilte, ist von der Änderung nur ein sehr kleiner Personenkreis von etwa 100 Menschen betroffen.

Besondere Unterstützung für Wähler mit Behinderung

In den kommenden Tagen sollen Betroffene direkt angeschrieben und über ihre Optionen informiert werden. „Parallel werden wir gleich ein entsprechendes Antragsformular mitschicken“, sagt Wahlleiter Peter Dütthorn, amtierender Leider des Amtes für Statistik und Wahlen. Die meisten Menschen mit Behinderung dürfen bereits wählen und erhalten auch besondere Unterstützung. Für Blinde gibt es beispielsweise Wahlschablonen, um den Stimmzettel lesen zu können. Bisher waren aber Menschen, die in allen gesetzlichen Angelegenheiten betreut werden müssen, von der Wahl ausgeschlossen.

Neben der Europawahl sollen betreute Menschen auch an der Kommunalwahl teilnehmen, wie Innenminister Roland Wöller ( CDU) erklärt: „Uns ist es wichtig, dass Menschen, für die durch den Gerichtsbeschluss eine dauerhafte Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet ist, nicht nur an der Europawahl, sondern auch an den zeitgleich stattfindenden Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen teilnehmen können. Mithilfe einer einstweiligen Anordnung wollen wir dies aktiv und kurzfristig erreichen. Hierdurch können sich auch unsere Kommunen frühzeitig vorbereiten.“

Wahlbenachrichtigungen kommen nach Ostern

Insgesamt sind für die Europa- und Kommunalwahlen im Mai rund 471.000 Leipziger wahlberechtigt. Nach Ostern werden die ersten Wahlbenachrichtigungen verschickt. „Bis zum 4. Mai sollte jeder seine Wahlbenachrichtigung erhalten haben“, so der Wahlleiter.

Von fbu