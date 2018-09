Leipzig

Hochsommer kurz vor Herbstbeginn: In vielen Teilen Sachsens ist das Thermometer am Dienstag auf historische Höchststände geklettert. An zahlreichen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Freistaat wurden die Temperaturrekorde seit Beginn der Aufzeichnungen für den 18. September geknackt. Am heißesten war es landesweit in Leipzig: Mit 31,4 Grad wurde an der DWD-Messstation in Holzhausen der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 1975 um 1,5 Grad überboten.

Auch in Dresden-Klotzsche (29,7 Grad), Klitzschen bei Torgau (31,1 Grad) oder Bad Muskau (30,5 Grad) wurden neue Allzeit-Höchstwerte gemessen. In Hoyerswerda wurde der Spitzenwert von 25,2 Grad aus dem Jahr 2012 sogar um ganze 4,7 Grad überboten. Am kühlsten war es mit 21,9 Grad auf dem Fichtelberg. Hier hielt der bisherige Rekord aus dem Jahr 1947 (24,3 Grad). Wärmster Ort in ganz Mitteldeutschland war Papstorf im Harz mit 33,1 Grad.

Nach dem Sommer-Endspurt wird es stürmisch

Auch am Mittwoch hält das warme Wetter an. Erwartet werden bei leichter Bewölkung wieder Höchsttemperaturen um die 31 Grad. Dann könnten erneut neue Temperaturrekorde aufgestellt werden, erwarten Meteorologen. In Richtung Vogtland und Erzgebirge steigt jedoch bereits das Schauerrisiko. Am Donnerstag soll es noch einmal sommerlich heiß bleiben, ehe ab Freitag ein Wetterumschwung einsetzt.

Zum Wochenende hin werden deutlich kühlere Temperaturen von maximal 20 Grad erwartet. Für den kalendarischen Herbstanfang am Sonntag sind die Aussichten ungemütlich: Dann droht der erste Herbst-Sturm mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h.

Von nöß