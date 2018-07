Leipzig

Wer genug hat von Abkühlung am See, Eis essen im Park und Grillen auf dem Balkon, kann die nun beginnenden Hundstage auch anders genießen. Denn die heißesten Tage im Sommer lassen die Leipziger bei Rekordtemperaturen schwitzen. Reporter Stefan Sander hat sich extrem abgekühlt und war bei -110 Grad in einer Kältekammer. Und auch die nächsten Tage bleiben in Leipzig heiß.

Die Hundstage in der nächsten Woche sollen laut Wetterdienst sommerlich, trocken und warm bleiben.