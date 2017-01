Leipzig. 166 Studios und Apartments mit einer Größe von rund 30 Quadratmetern, Sitzecke zum Wohnen oder Arbeiten, einer Küchenzeile sowie Waschmaschine und Trockner – so können Reisende künftig im Leipziger Brühlpelz wohnen und schlafen. In dem elfgeschossigen Hochhaus in der City soll im Herbst dieses Jahres ein neues Adina Hotel eröffnen. Während sich im Empfangsbereich noch die Baumaterialien stapeln, ist ein Musterzimmer bereits fertiggestellt, das einen ersten Einblick in die künftige Vier-Sterne-Herberge gibt.

Die Apartments zeichnen sich aus durch eine Kombination aus Modernem und den Formen aus dem Baujahr des Hauses 1965. Mit stylischen Möbeln will Adina „einen Hauch australischen Stil“ nach Leipzig bringen, wie der Projektentwickler Stadtbau AG am Dienstag mitteilte.

So soll das neue Hotel im Brühlpelz einmal aussehen. Quelle: S&P Architekten und Ingenieure

Gäste können zudem künftig einen Vier-Sterne-Hotelservice mit Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, Sauna und Geräten nutzen. Auch ein Restaurant und eine Bar, sowie Tagungs- und Konferenzräume sind geplant. Im Erdgeschoss wurden Flächen für den Einzelhandel ausgebaut. Die neunte und zehnte Etage ist für Büros vorgesehen.

Seit dem Erwerb des Gebäudes im Herbst 2010 arbeitet die Leipziger Stadtbau AG an der Wiederbelebung des elfgeschossigen Gebäudes. Im Mai vergangenen Jahres begann der Umbau des ehemaligen Sitzes des VEB Brühlpelz zum Hotel. Das 40-Meter-Hochhaus war jahrzehntelang als Bürogebäude genutzt worden.

nqq