Leipzig. Im Jacobi-Palais in der Otto-Schill-Straße 2 hat am Montag Leipzigs neues Bürgeramt Mitte seine Türen geöffnet. Auf zwei Etagen werden hier ab sofort alle Einwohneranliegen von der Ausstellung von Personalausweisen über die An- und Ummeldung des Wohnsitzes bis zur Leipzig-Pass-Beantragung bearbeitet. Der neue Standort ersetzt die bisherige Anlaufstelle im Stadthaus in der Markgrafenstraße, die seit vergangenem Dienstag geschlossen ist. Deren Dienste nahmen zuletzt mehr als 100.000 Besucher jährlich in Anspruch. Das Bürgeramt Mitte ist damit das meistgenutzte der 15 Bürgerämter in der Messestadt.

Rundgang im neuen Leipziger Bürgeramt Mitte: Die Behörde in der Otto-Schill-Straße 2 ersetzt den bisherigen Standort am Burgplatz und bietet mehr Platz und zusätzliche Services. Zur Bildergalerie

Vor knapp einer Woche waren die Mitarbeiter von den alten Räumen am Burgplatz in das lichtdurchflutete Geschäftshaus etwa 150 Meter weiter nordwestlich umgezogen. An der Ecke Dittrichring/Otto-Schill-Straße – vis-à-vis des Trias-Hochhauses – werden die Besucher nun an einem Tresen zweisprachig empfangen. „Dort ist immer jemand präsent, der Englisch spricht“, versicherte Hauptamtsleiter Christian Aegerter im Vorfeld. Am neuen Standort stehen für die Mitarbeiter nun elf statt sieben Arbeitsplätze zur Verfügung. Auch die Öffnungszeiten haben sich geändert (siehe Infobox unten).

Neuer Automat für Ausweisanträge

Das stuckverzierte und unter Denkmalschutz stehende Jacobi-Palais, in dem zuletzt die juristische und die theologische Fakultät der Universität untergebracht waren, wurde für die neue Nutzung modern eingerichtet. Besucher können sich wie bislang auch online einen Termin reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Für die Ausweisbeantragung steht ein neuer Service zur Verfügung, der die Bearbeitungsdauer verkürzen soll. Bürger können an einem Selbstbedienungsterminal ein biometrisches Foto von sich machen, Fingerabdrücke abgeben und Unterschriften leisten.

Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das Geschäftshaus anzumieten und zu einem neuen Verwaltungssitz inklusive eines Welcome-Centers für Migranten umzubauen. Die Gesamtkosten für die 25-jährige Mietdauer belaufen sich auf rund 19,7 Millionen Euro. Auch die Stadtkämmerei und die Re¬ferate für Migration und Integration sowie für Beschäftigungspolitik haben an der Otto-Schill-Straße künftig ihren Sitz. Insgesamt stehen hier 198 Arbeitsplätze zur Verfügung.

nöß