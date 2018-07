Leipzig

Zum Wochenende ziehen Regen und Gewitter auf Leipzig zu. „Der Hochdruckeinfluss nimmt ab“, sagte Meteorologe Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst zu LVZ.de. Schon am Freitagvormittag gab es erste Schauer im Bergland und in Mittelsachsen – und sie bewegten sich auch in Richtung Messestadt.

Wolken vor dem Mond?

Wann genau der Himmel über Leipzig zuzieht, ist laut Wetterdienst noch unklar. Wahrscheinlicher seien Gewitter am Abend und in der ersten Nachthälfte, so Noth. Damit könnten sich die Wolken auch zwischen die Mondfinsternis und den anschließenden Blutmond schieben.

„Später in der Nacht nimmt das Risiko aber ab“, erläutert Noth. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Leipziger zumindest für einen Teil des Naturschauspiels freie Sicht haben. Für eine Beobachtungsstunde öffnen auch viele Planetarien in der Region und bieten den Blick durch Teleskope auf das Ereignis.

Gewitter in Leipzig

Wer sich nach den Schauern in und um Leipzig eine Abkühlung erhofft, muss sich noch etwas gedulden. Sowohl am Freitag als auch am Samstag liegen die Temperaturen laut Wetterdienst zwischen 30 und 34 Grad.

Am Sonnabend soll der Vorhersage nach dann noch mehr feuchte und zu Gewittern neigende Luft nach Leipzig strömen. Ab den Mittagsstunden bis zum Sonntagmorgen könne es erneut regnen, blitzen und donnern. Danach sinken die Temperaturen leicht: Für den Sonntag sind zwischen 29 und 32 Grad vorhergesagt, so Meteorologe Noth.

Von jhz