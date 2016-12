Leipzig/Markkleeberg. Wenn die Uhr Samstagnacht zur Geisterstunde schlägt, bricht ein neues Jahr an und über Leipzig das Feuerwerk los. Seit Donnerstag dürfen die Knaller, Raketen, Batterien und Heuler offiziell verkauft werden. In vielen Super- und Baumärkten stapeln sich die bunten Silvesterbegleiter palettenweise, auf dem Markkleeberger Agra-Gelände wird besonders großes Gerät angeboten - und die Leute stehen Schlange und investieren teilweise dreistellige Beträge. Doch nicht jeder ist bereit, dafür tief in den Geldbeutel zu greifen. LVZ.de hat sich kurz vorm Jahreswechsel noch einmal bei den Leipzigern erkundigt, wie viel ihnen der farbenfrohe Knallerspaß wert ist.

Böllerkauf in Leipzig zu Silvester 2016 Zur Bildergalerie