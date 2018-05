Leipzig

Ab Donnerstag kommen die ersten die Wave-Gotik-Fans in die Stadt, und neben den Hotels gehört auch das Zelt für viele zum bevorzugten Schlafplatz. Doch der Himmel ist grau, die Temperaturen kühl. „Das ist noch nicht unbedingt Campingwetter“, sagt Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Die gute Nachricht: Es wird besser.

Bis zum Montag werde es nun jeden Tag etwas wärmer, so Engelmann. Schon im Laufe des Donnerstag kann das Quecksilber bis auf 20 Grad klettern. Die WGT-Besucher können dann am Sonntag und Montag mit Festivalwetter zwischen 22 und 24 Grad rechnen. Bei einem Sonne-Wolken-Mix „ganz annehmbares Wetter“, so die Vorhersage.

Kummer gewöhnt: Im vergangenen Jahr ließen sich die Campinggäste auf dem Agra-Zeltplatz von Schauern nicht das WGT verderben. Quelle: Kempner

Damit Outfit und Stimmung nicht leiden, sollten die Besucher trotzdem Regenschutz einpacken, denn vor allem bis Samstag sind immer wieder Schauer möglich. Dann kann es auch noch zu leichten Gewittern kommen. So heftig wie am Mittwoch werden die aber laut DWD voraussichtlich nicht ausfallen.

Freibadsaison beginnt

Am Samstag öffnen auch viele Freibäder in Leipzig, so das Sommerbad Kleinzschocher, das Schreberbad, das Sommerbad Schönefeld und das Ökobad Lindenthal. Das Kinderfreibecken „Robbe“ im der Schwimmhalle Nord steht den kleinen Besuchern ab 1. Juni offen. Wegen der umfangreichen Beckensanierung öffnet das Sommerbad Südost erst am 16. Juni.

„Ob man bei den Temperaturen an diesem Wochenende schon ins Wasser mag, ist sicher Geschmackssache“, sagt Meteorologe Engelmann. Wegen der sonnigen Abschnitte gibt es dennoch einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Bis zum Dienstag soll das überwiegend schöne Wetter anhalten, erst ab Mittwoch strömen laut DWD-Wetterprognose wieder feuchtere Luftmassen mit Schauern und Gewittern in die Region.

Von Evelyn ter Vehn