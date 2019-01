Es ist ein Vierteljahrhundert her: Am 3. Februar 1994 trat Susanne Kucharski-Huniat, zuvor Stadtverordnete bei den Grünen, ihren neuen Job als Leiterin des Kulturamtes an. Zum Jubiläum sprach – wie damals – Redakteur Mark Daniel mit der 1958 geborenen Leipzigerin über die Entwicklung in Stadt und Amt sowie ihren Abschied in einem Jahr.