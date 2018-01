Sommermusikfestival auf Leipziger Markt soll bisherige Classic Open ersetzen

Leipzig. Die Ära der Classic Open auf dem Markt scheint nach 23 Jahren zu Ende. „Nach den Turbulenzen im vergangen Jahr stehen die Zeichen auf Neuanfang“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) gegenüber dem MDR. Das wird bereits am geänderten Veranstaltungsplan der Stadt deutlich: Die Classic Open sind daraus verschwunden, vom 3. bis 12. August wird nunmehr ein „Sommermusikfestival“ angekündigt. Interessierte Veranstalter mit entsprechenden Erfahrungen können sich jetzt um die Ausrichtung bewerben; im Leipziger Amtsblatt vom Sonnabend wurde das „Interessenbekundungsverfahren“ dafür ausgeschrieben. Bis 26. Februar sollen die Konzepte – inhaltlicher Art bis hin zu Finanzierung und Sicherheit – eingereicht werden. Anfang März entscheidet ein Auswahlgremium, wer den Zuschlag für die Open-Air-Veranstaltung im August 2018 erhält.

Die Stadt wünscht sich einen Mix aus Livekonzerten und Mitschnitten auf Tonträgern. Inhaltlich soll das Spektrum von Klassik bis Jazz und von Musical bis Pop reichen, ausdrücklich unter Einbeziehung lokaler Künstler. Für Speis’ und Trank sind „namhafte Traditionsunternehmen des Leipziger Gastgewerbes“ gefragt.

Als Bewerber stehen auf jeden Fall die sechs bisherigen Wirte der Classic Open bereit: Barthels Hof, Fairgourmet, Marriott-Hotel, Ratskeller, Thüringer Hof und Caterer Jens Schwade. Sie haben sich mit Impresario Peter Degner überworfen und wollen die Weichen neu stellen, im Verbund mit der Messetochter Fairnet als technischem Veranstalter sowie mit Rüdiger Pusch vom Krystallpalast-Varieté für das künstlerische Programm. Auch der Verein Popsaxony hat Interesse, das Musikfest zu übernehmen. Nicht mehr bewerben wollen sich dagegen Martin Koslik und Ronny Winkler, die 2017 Ausrichter der Classic Open waren. Auch Peter Degner, Erfinder und künstlerischer Leiter der Classic Open, wirft seinen Hut wieder in den Ring. Er bewirbt er sich aber nicht selbst, sondern überlässt dies seinem neuen Veranstaltungspartner.

Den Anlass für die Neuausschreibung hatte Degner selbst geliefert. Wie Recherchen inzwischen ergaben, hat der 64-Jährige gegenüber seinen Geschäftspartnern und der Stadt falsche Angaben über die Honorare gemacht, die er den Künstlern gezahlt haben will. So gab er an, dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt 1535 Euro überwiesen zu haben, obwohl die Musiker ohne Gage spielten. Degner wollte offenbar sein vereinbartes Honorar in Höhe von 25 000 Euro deutlich aufbessern – durch Mittel aus dem Künstleretat. Die Offenlegung seiner Originalrechnungen gegenüber der Stadt verweigerte er.

Von Kerstin Decker