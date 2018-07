Leipzig

Afrika ist bunt. Bei der Kleidung sind die großzügigen Muster und intensiven Farben ein absoluter Blickfang in den Straßen und auf den Märkten der pulsierenden Megacities wie Addis Abeba, Kinshasa, Johannesburg, Nairobi oder Accra. Die sogenannten Waxprints werden zu Kleidern, Hemden, Schirmen und Bezügen von Möbeln verarbeitet. In einer Zeit, in der überall in der Welt die Müllberge wachsen, hat sich auch in Afrika eine innovative Bewegung entwickelt, die aus scheinbar nutzlosen Abfallprodukten Möbel, Kleidung oder Alltagsgegenstände entwickelt. Solche Upcycling-Produkt und viele andere kreative Ideen sind nun in einer neuen Sonderschau des Grassi-Museums für Völkerkunde am Johannisplatz zu sehen. „Made in Africa“ heißt diese.

Schau ist kreativen Köpfen gewidmet

Sie gibt einen Einblick in die Vielfältigkeit des Designs von Alltagsgegenständen. Kombiniert ist die Ausstellung mit einem Blick in die Vergangenheit. Das Museum hat seine historische Sammlung durchforstet und bietet dazu 129 Objekte aus 24 Ländern an, die Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Gezeigt werden Sitzmobiliar, Nackenstützen, Ess- und Trinkgefäße, Accessoires, Schmuck und vieles mehr aus den verschiedensten Materialien. Dazu gehören Gefäße, die aus Kürbissen angefertigt wurden, sowie sorgfältig geschnitzte und dekorierte Holzgefäße, in denen einst Wertgegenstände aufbewahrt worden waren.

„Diese Ausstellung ist all jenen namenlosen kreativen Köpfen und begabten Handwerkern und Künstlern gewidmet, die die Vielfalt des kulturellen Erbes Afrikas schufen und aus deren Erbe sich heute ein neues afrikanisches Design erhebt“, sagt Kurator Dietmar Grundmann. „Die Objekte sind nach ihrem Material sortiert“, ergänzt Uwe Grünwald, der für Metall zuständige Restaurator. Eine Mädchenkette mit dreiteiligen Anhänger, Haarnadeln, Kämme und Halsschmuck hat er beispielsweise für die Sonderschau aufbereitet.

Viele Entdeckungen für Besucher

In einer Sitzecke findet sich unter bunten Schirmen an der Decke ein schwarzer Schaukelstuhl, wie er in Cafés der senegalesischen Metropole Dakar zu finden ist. Ein rot-grüner Sessel aus Ghana hingegen ist weltweit auf vielen Designermessen präsent. Hinter Glas – ein praller Gegensatz – steht hingegen ein geschnitzter Holz-Hocker aus dem Kongo, der dem „Meister von Buli“ (spätes 19. Jahrhundert) zugeschrieben wird. Schon anzusehen ist ein Korb aus recycelten Kronkorken. Ob nun schlicht und reduziert gestaltet oder mit leuchtenden Farben und extravaganten Formen, die Ausstellung hält viele Entdeckungen parat.

Geöffnet ist bis 30. September täglich von 10 bis 18 Uhr (außer montags). Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Junge Leute unter 17 Jahre sind frei.

Von Mathias Orbeck