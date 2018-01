Sonderschau zeigt „Glanzlichter der Naturfotografie“

Leipzig. Die Natur hält oft die schönsten Überraschungen bereit: Da plündern Siebenschläfer eine Obstschale, der Rotfuchs sucht sich eine Wohnung im verlassenen Bauernhof, den Storch zieht es auf den Kran. Die Erdkröte geht auf Abendspaziergang, selbst Wanzen haben Strahlkraft. Zu sehen sind diese Tiere in einer Fotoschau, die das Naturkundemuseum am Goerdelerring anbietet. „Glanzlichter der Naturfotografie“ ist die traditionelle Ausstellung überschrieben, mit der das Museum zu Jahresbeginn etwas Farbe und Licht in den Leipziger Winter bringt und dabei für ein „kleines Feuerwerk“ mit den verschiedensten Stimmungen sorgt. Die Fotos stammen aus einem Internationalen Naturfotowettbewerb, zu dem es immerhin 21654 Bildeinsendungen aus 38 Ländern gab. Die populäre Sonderschau kann natürlich nur einen Bruchteil an Gewinnerfotos zeigen. Passend zum Thema holt das Museum wenige eigene Präparate aus der Sammlung hervor und zeigt beispielsweise in jeweils einer Vitrine Schmetterlinge und Paradiesvögel in den schillerndsten Farben. Und nimmt dabei ein wenig Bezug auf die unterschiedlichsten Funktionen der Farbgebung im Tierreich.

„Im vergangenen Jahr ist viel passiert – wir haben ein tolles Konzept erarbeitet, das im Stadtrat 100 Prozent Zustimmung erhalten hat. Es geht mit großen Schritten vorwärts mit unserem Haus in eine strahlende Zukunft“, sagt Museumschef Ronny Maik Leder zur Eröffnung. „Deshalb ist es die vorerst letzte Glanzlichter-Ausstellung in diesem Haus.“ Das Museumsteam müsse sich jetzt intensiv um die Vorbereitung des Umzuges ins neue Domizil in die Halle 7 auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Lindenau kümmern. Das neue Naturkundemuseum soll 2020 öffnen. Im bisherigen Domizil folgt auf die „Glanzlichter“ (bis 18. März) noch mit „Offenland“ zu Sachsens Vogelwelt und Landwirtschaft, die in Kamenz entwickelt wurde, eine letzte Sonderschau, mit der sich das Haus verabschiedet. Leder hat bereits angekündigt, den bisherigen Sonderausstellungssaal zu nutzen, damit das Publikum Tierpräparator René Diebitz bei Schaupräparationen über die Schulter schauen kann. Der Präparator muss für die neue Schau in Lindenau viele, auch größere Dermoplastiken anfertigen.

Geöffnet ist dienstags bis freitags 9 bis 16.30 Uhr, am Wochenende 10 bis 16.30 Uhr. Die Dauerschau ist in der Woche nur für angemeldete Gruppen zugänglich. Der Eintritt kostet ein Euro, ermäßigt 50 Cent. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

Von Mathias Orbeck